Fridays for Future: Klimastreik auch in Miesbach und Tegernsee

Von: Fridolin Thanner

Teilen

Auf die Straße fürs Klima: Fridays For Future hat am vergangenen Freitag zum globalen Klimastreik aufgerufen, in Miesbach nahmen etwa 70 Menschen an der Demo teil. © Fridolin Thanner

Miesbach/Landkreis – Am Freitag hatten die Aktivisten von Fridays for Future wieder zum globalen Klimastreik aufgerufen. Demonstriert wurde auch in Miesbach und Tegernsee.

„Hopp, hopp, hopp – Klima-Stopp“, schallte es am Freitag (3. März) durch Miesbach. „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut“, taten die Aktivisten von Fridays for Future ihre Beweggründe und Anliegen stimmkräftig kund.

Ab 13 Uhr versammelten sich die Klimaschützer im Park am Gymnasium Miesbach. Dafür folgten dem Aufruf der Miesbacher Fridays-for-Future-Gruppe aber recht wenige Schüler. Insgesamt waren es dann etwa 70 Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die fürs Klima auf die Straße gehen wollten und vom Campus über den Marktplatz zum Rathaus zogen.

Dort, am Vorplatz, sprachen Niklas Gutknecht (Health for Future) und Manuela Troschke, Vorstand der Scientists for Future Deutschland. Sie hält nichts vom neuen bayerischen Klimaschutzgesetz, nannte es „ein Feigenblatt“. Troschke findet, die Politik habe das Problem erkannt. „Die ganze Welt redet über das Klima“, sagte sie, entsprechend gehandelt werde aber nicht. Auch nicht vor Ort. So vermisst sie beispielsweise PV-Anlagen auf Dächern. „Was ich gesehen habe, ist Mist“, sagte sie über ihre kurzen Eindrücke in Miesbach, gab aber zu, über die örtlichen Gegebenheiten nicht wirklich informiert zu sein.

So blieb Troschke bei allgemeingültigen Forderungen etwa nach erneuerbaren Energien und konsequentem Handeln. Bürger sollen Ideen einbringen, etwa in einem Klimabeirat. Auch in Tegernsee fand eine Klima-Demo statt.