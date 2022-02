Friedrich Merz teilt bei CSU-Neujahrsempfang gegen Bundesregierung aus

Beim virtuellen Neujahrsempfang der CSU-Kreisverbände Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen sprach der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz als Hauptredner.

Landkreis – Die CSU Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen lud zum Neujahrsempfang. Gastredner war Friedrich Merz – und der CDU-Parteivorsitzende geizte nicht mit Kritik an der Bundesregierung.

Wie viele andere Veranstaltungen auch musste heuer der Neujahrsempfang der CSU-Kreisverbände Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen virtuell stattfinden. Als Gastredner ging dabei der aus dem Hochsauerlandkreis zugeschaltete CDU-Parteivorsitzende und designierte CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende des Bundestags, Friedrich Merz, mit der Regierung hart ins Gericht. In den Mittelpunkt seines Vortrags stellte er die Corona-Impfpflicht, die Wirtschafts- und Umweltpolitik sowie den Ukraine-Konflikt.

„Ich finde es geradezu zynisch, wenn die Bundesregierung der Ukraine nach der Kritik wegen der Lieferung eines ausgedienten Feldlazaretts 5.000 Gefechtshelme schickt“, sagte Merz und forderte stattdessen, den Weg dafür frei zu machen, defensive Verteidigungswaffen bereitzustellen.

Deutschlands Rolle im Ukraine-Konflikt

Die Hand nach Moskau für Verhandlung müsse natürlich ausgestreckt bleiben, aber es sei erkennbar, dass der russische Präsident Wladimir Putin seit 15 Jahren eine Spaltung von Nato und Europa betreibe. Mit Sorge betrachtete Merz diesen gerade einmal zwei Flugstunden entfernten Konflikt zwischen den beiden flächenmäßig größten europäischen Ländern.

Deutschland habe dabei eine wichtige Brückenfunktion. Vor allem die osteuropäischen und baltischen demokratischen Staaten erwarten klare Reaktion und Unterstützung. „Es macht mich daher einigermaßen fassungslos, wenn der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland einer der aktuell größten Krisen der internationalen Politik auf der Regierungsbank sitzend schweigend zusieht.“

Kritik an Wirtschafts- und Klimapolitik

Der Wirtschafts- und Klimapolitik der Regierungskoalition warf Merz vor, eine Art deutsches Biedermeier zu betreiben und dabei die Augen für den Blick nach Europa geschweige denn in die Welt zu verschließen: „Wir haben in Regierungsverantwortung gezeigt, dass Wachstum und Klimaziele gemeinsam zu erreichen sind. Belehrungen brauchen wir hier also sicher nicht.“

Die CDU/CSU-Fraktion sei aber wie in allen Bereichen guten Lösungen gegenüber aufgeschlossen, erklärte Friedrich Merz als Gastredner beim Neujahrsempfang der CSU in den Landkreisen Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen: „Wir sind nicht prinzipiell und nur des Streits wegen gegen etwas.“

Versagen bei Corona-Impfpflicht

Besorgt zeigte er sich über die seiner Ansicht nach offensichtliche und zunehmende strukturelle Schwäche der Wirtschaft: „Das eigentlich in wirtschaftlichen Bereichen nicht so starke Frankreich wird uns im ersten Quartal 2022 überholen.“ Daran sei der Fachkräftemangel mit schuld. So betonte Merz, dass Facharbeiter und Meister nach wir vor das Rückgrat der Volkswirtschaft bilden und dieses gestärkt werden müsse.

Vollkommenes Versagen warf Merz der Regierungskoalition in Sachen Corona-Impfpflicht vor. „Wir sind als Opposition nicht dafür da, der Regierung die fehlende eigene Mehrheit für die Impfpflicht zu beschaffen. Mit Verlaub gesagt, entscheidet auch nicht der Kanzler, wie Abgeordnete abzustimmen haben, sondern immer noch ein jeder nach seiner eigenen Überzeugung und nach Gewissen.“ Merz kündigte an, zur Impfpflicht einen im Sinne eines vorbereiteten Beschlusses gearteten Vorschlag vorzulegen.

Kritik an Bundeskanzler Olaf Scholz

Am Scholz-Spruch „Wer Führung bestellt, bekommt Führung“ ließ Merz abschließend kein gutes Haar. „Wo ist die Führung?“, fragte der 66-Jährige die rund 200 zugeschalteten Zuhörer des Neujahrsempfangs und meinte weiter: „Diese Schuhe passen ihm offensichtlich nicht und ich bezweifle, dass er die Qualitäten für einen Bundeskanzler hat.“



Nachdem die CDU/CSU-Fraktion nun in der Oppositionsrolle angekommen ist, gelte es laut Merz, auch im Hinblick auf die anstehenden Landtagswahlen die Fehler der vergangenen Jahre nicht zu wiederholen: „Wir werden und müssen in den Themen präsenter und besser werden“, erklärte er. „Wenn wir das gut und richtig machen, wird das die Bevölkerung auch anerkennen und honorieren.“ hac