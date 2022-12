Frische Gelder in Aussicht: Miesbacher Land in neuer Leader-Förderperiode dabei

Von: Fridolin Thanner

Teilen

Leader-Gelder haben auch zur Finanzierung des neuen evangelischen Gemeindehauses in Miesbach beigetragen. © Sandra Hefft

Landkreis – Der Landkreis darf auch in den kommenden Jahren auf stattliche Fördergelder hoffen. Aus dem EU-Programm Leader sind zuletzt insgesamt 4,25 Millionen Euro in den Landkreis geflossen.

Damit wurde eine Vielzahl an Projekten realisiert. Die nächste Förderperiode beginnt im kommenden Jahr – und der Landkreis ist wieder dabei. Das hat das Landwirtschaftsministerium am Mittwoch (7. Dezember) mitgeteilt.

Leader-Gelder helfen, ganz unterschiedliche Projekte zu realisieren. So gab es Förderungen für die Neugestaltung der Riviera in Miesbach, den Aufbau eines Orgelmuseums in Valley und die Themenwege am Wendelstein. „Leader ist in den vergangenen sieben Jahren zu einem wesentlichen Baustein der Kreisentwicklung geworden“, erklärte Michael Pelzer. „Alle Gemeinden im Landkreis Miesbach haben bereits von Leader-Projekten profitiert, es gibt keine weißen Flecken mehr“, weiß der Vorsitzende der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Kreisentwicklung Miesbacher Land.

43 Groß-Projekte und mehr als 40 kleine Vereinsprojekte konnten im vergangenen Förderzeitraum umgesetzt werden. „Die Leader-Projekte sind inzwischen nicht mehr wegzudenken aus unserem Landkreis“, freut sich auch Landrat und LAG-Mitglied Olaf von Löwis. „Sie bereichern das gesellschaftliche Leben in unserer Region ungemein“, findet er und hofft, „dass wir gemeinsam auch viele weitere Projekte mit Leader anpacken und umsetzen können“.

Die Chancen dafür stehen gut, die eingereichte Bewerbung für die Förderperiode 2023 bis 2027 war erfolgreich. Insgesamt haben sich 70 LAGs in Bayern mit der künftigen Entwicklung ihrer Regionen auseinandergesetzt und die Ergebnisse in lokalen Entwicklungsstrategien festgehalten. Ein Expertengremium hat diese begutachtet und befunden: „Alle dieser 70 Lokalen Aktionsgruppen können in der Periode von 2023 bis 2027 dabei sein.“ Das hat das zuständige Landwirtschaftsministerium in München mitgeteilt. Einige müssen allerdings noch nachbessern und Nachforderungen der EU erfüllen. „Die Lokalen Aktionsgruppen erhalten in den nächsten Tagen detaillierte Informationen über das weitere Anerkennungsverfahren“, heißt es aus dem Ministerium. ft