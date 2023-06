Hausham: Festliche Fronleichnamsprozession

Von: Sabrina Winklmaier

Vier Miederdirndl tragen an Fronleichnam die geschmückte Statue des Heiligen Antonius an der Prozession in Hausham. Geschmückt haben sie die Figur ein paar Tage zuvor selbst. © Sabrina Winklmaier

Hausham/Landkreis – 60 Tage nach dem Ostersonntag feiern die Katholiken Fronleichnam, als Erinnerung an die Anwesenheit von Jesu Christus in Gestalt von Brot und Wein. In einigen Gemeinden im Landkreis Miesbach gab es gestern feierliche Prozessionen, ebenso in Hausham.

Bei strahlendem Sonnenschein finden sich um kurz vor 9 Uhr Gläubige vor der Haushamer St. Antons Kirche ein. Dekan Michael Mannhardt zelebrierte zusammen mit Diakon Andreas Marx die heilige Messe. Danach kam es zum Hauptteil des Fronleichnamsfest: Die Prozession durch den Ort. Begleitet wurde der Festzug durch Fahnenabordnungen der beiden örtlichen Trachtenvereine, des Bergmannvereins und der Feuerwehr Hausham.

Teil des Festzuges waren auch zwei hölzerne Figuren: Der heilige Antonius, Namenspatron der Haushamer Kirche und die heilige Maria mit dem Jesuskind auf dem Arm. Getragen wurden sie von je vier Mädeln und Burschen der Schlierachtaler Trachtler. Traditionell tragen die unverheirateten Frauen der Trachtler das seidene Mieder, ein Gewand, wie der Name schon sagt, komplett aus Seide. Da wird dann am Feiertag schon mal der Wecker auf 6 Uhr morgens gestellt, um Haare und Gwand rechtzeitig vorzeigbar zu haben.

Halt macht die Prozession an insgesamt vier Altären, die die vier Himmelsrichtungen darstellen sollen. In Hausham standen die reich geschmückten Altäre an der Geiß- und Grenzstraße, an der Braunkapelle in der Schlierachstraße und vor der Kirche. Vorgelesen wurde an jeder Station aus einem der vier Evangelien.

An insgesamt vier Altären macht die Prozession halt, wie hier in der Grenzstraße. Dekan Michael Mannhardt (4.v.l.) und Diakon Andreas Marx (5.v.l.) lesen aus den Evangelien vor. © Sabrina Winklmaier

Fronleichnam ist in Hausham eine feste kirchliche Tradition, ebenso wie es auch immer schon weltliche Tradition war, danach aufs Haushamer Volksfest zu gehen, um den Feiertag ausklingen zu lassen. Da das Volksfest dieses Jahr abgesagt werden musste, bauten BRK und Bergwacht Hausham kurzerhand zwischen St. Anton und Bürgersaal einen Essensstand und Bierbänke auf. Zwischen den schattenspendenden Bäumen konnten Fahnen- und Figurenträger und alle Prozessionsbegleiter wieder Kraft tanken für nächste Fronleichnamsprozession im kommenden Jahr.

Fronleichnam ist einer der höchsten Feiertage der Katholiken. An diesem Tag wird der Leib und das Blut Christi gefeiert. Urpsrünglich hat der Feiertag den wohlklingenden Namen „Sollemnitas Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi“. Der Name Fronleichnam kommt aus dem Mittelhochdeutschen und setzt sich aus den beiden Wörtern „fron“ für Herr und „lichnam“ Leib zusammen. Gefeiert wird der Festtag immer 60 Tage nach dem Ostersonntag, was auch gleichzeitig der zweite Donnerstag nach Pfingsten ist. sw