Diese Fahrbahnsanierungen stehen im Landkreis Miesbach an

Von: Fridolin Thanner

Baustelle ab Mitte Juni: Dann wird die Fahrbahn vom Miesbacher Kreisverkehr nach Osten bis zum Irschenberger Gemeindeteil Staudinger saniert. © Staatliches Bauamt Rosenheim

Landkreis – Mit den langsam steigenden Temperaturen nähert sich die Zeit der Straßenbauarbeiten. Es stehen im Frühjahr und Sommer einige an im Landkreis Miesbach.

Als „die wichtigsten Straßenbaumaßnahmen im Frühjahr und Sommer im Landkreis Miesbach“ nennt das Staatliche Bauamt Rosenheim die Fahrbahnsanierung der B472 östlich von Miesbach, die Sanierung der Staatsstraße 2077 von Wörnsmühl Richtung Leitzach sowie Reparaturen an Schutzzäunen am Sudelfeld. Die intensive Zeit der so genannten Infrastrukturpflege beginne mit steigenden Temperaturen und frostfreien Nächten. Dann werden dringende Sanierungen an Straßen, Brücken und Bauwerken durchgeführt und neue Projekte realisiert. Somit finden die großen Arbeiten im Frühjahr, im Sommer, in Ferien statt. „Für den Straßenbau muss es am besten trocken und warm sein“, erklärt der Bereichsleiter Straßenbau des Staatlichen Bauamtes Rosenheim, Stefan Leitner. Dann lasse sich das Asphaltgemisch, das auf den Straßen verbaut wird, am besten verarbeiten. „Bei allzu niedrigen Temperaturen ist es nur schwer möglich, ein qualitativ hochwertiges Ergebnis zu erzielen“, macht Leitner deutlich.



Dennoch dauert es noch ein bisschen, bis bei Miesbach gebaut wird. Ab Mitte Juni, kündigt das Staatliche Bauamt an, wird die Bundesstraße B472 vom Kreisverkehr in der Kreisstadt bis kurz vor dem Abzweig zum Irschenberger Gemeindeteil Staudinger saniert. Ebenfalls eine Fahrbahnsanierung ist zwischen Wörnsmühl und Leitzach geplant. „Hier sind zudem Böschungssanierungen zur Leitzach notwendig“, teilt das Staatliche Bauamt mit. Ende Juli sollen die Arbeiten dort beginnen. Außerdem werden zahlreiche Zäune zum Schutz vor Georisiken ausgebessert oder ersetzt, beispielsweise am Wildbarren und am Sudelfeld an der B307. Darüber hinaus laufen Planungen für die Erneuerung der Fahrbahnen von Bayrischzell zur Landesgrenze auf gut sieben Kilometern und von Kreuth zum Achenpass auf 10,5 Kilometern.