Für wirtschaftliche Sicherheit: Aktion am Krankenhaus Agatharied

Von: Sandra Hefft

Im Eingangsbereich des Krankenhauses Agatharied soll am Dienstag unter dem Motto „Alarmstufe Rot“ eine „Aktive Mittagspause“ der Beschäftigten stattfinden. (Symbolbild) © Sandra Hefft

Hausham – Um auf die wirtschaftliche Situationen der Krankenhäuser in Deutschland aufmerksam zu machen, findet am Dienstag am Krankenhaus Agatharied eine Aktion statt.

Am Dienstag (20. Juni) findet von 12 bis 12.30 Uhr am Eingang des Krankenhauses Agatharied eine „Aktive Mittagspause“ statt. „Das Krankenhaus möchte damit im Schulterschluss mit dem Personalrat auch in unserer Region auf die verheerende wirtschaftliche Situation der deutschen Kliniken aufmerksam machen“, erklärt dieses.

„Durch die inflationsbedingten Kostensteigerungen werden die Krankenhäuser in Deutschland bis Ende des Jahres 2023 ein Defizit von rund 10 Milliarden Euro angehäuft haben. Zu den Kostenbelastungen gehört auch die nur teilweise gesicherte Refinanzierung der Tarifsteigerungen. Und für 2024 sind nach dem Tarifabschluss im Öffentlichen Dienst weitere Kostensteigerungen absehbar.“

Die Kliniken fordern am bundesweiten Aktionstag die Politik dazu auf, verlässliche Rahmenbedingungen zu schaffen, „damit sie wieder in wirtschaftlicher Sicherheit verlässlich ihre Arbeit planen können“. Für Patienten hat die Aktion keine Auswirkungen, heißt es vonseiten des Krankenhauses.

„Wir schließen uns dem Protest und dem Aktionstag an, weil wir endlich wieder Verlässlichkeit bei der Finanzierung der Kliniken benötigen“, erklärt Benjamin Bartholdt, Vorstand des Krankenhauses Agatharied. „Die Krankenhäuser benötigen verlässliche, nachhaltige Sicherheit. Sicherheit für Krankenhausträger, Beschäftigte aber auch und vor allem für Patientinnen und Patienten. Wenn politisch nicht gehandelt wird, erleben wir einen eiskalten Strukturwandel mit Insolvenzen, Schließungen und verheerenden Auswirkungen für die Versorgungssicherheit.“

Für Patienten hat die Aktion „selbstverständlich keine Auswirkungen“, betont das Krankenhaus. „Die Versorgung ist natürlich jederzeit sichergestellt.“