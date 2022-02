FWG-Antrag: Miesbach lässt Möglichkeiten für BayernWLAN prüfen

Von: Fridolin Thanner

Wer hier ankommt, könnte sich bald in freies Internet einwählen können. Der Miesbacher Bahnhof ist ein möglicher Standort für BayernWLAN, die Stadt prüft eine Beteiligung an dem geförderten Projekt des Finanzministeriums. © Thanner

Miesbach – Miesbach möchte sich für BayernWLAN bewerben. Dann könnten Hotspots an Straßenlampen installiert werden.

„Herzlich willkommen auf den Seiten der Stadt Miesbach“ – das könnten Besucher der Kreisstadt schon bald auf ihrem Mobiltelefon lesen, wenn sie sich ins Internet einwählen – und wenn es nach Aline Brunner (FWG) geht. Sie hat zusammen mit Fraktionssprecher Markus Seemüller einen Antrag im Stadtrat gestellt, eine Einführung von „BayernWLAN“ prüfen zu lassen. Im Gremium kam das gut an.



Bis zu einer eigenen Startseite der Kreisstadt ist es aber noch weit. Zunächst geht es darum, Kosten und Aufwand zu eruieren, die entstünden, wenn sich Miesbach am „BayernWLAN“ beteiligt, einer Initiative des Finanz- und Heimatministeriums. Dabei werden WLAN-Hotspots über Straßenlaternen zur Verfügung gestellt.

Öffentliches WLAN als wichtiger Service

„Es gibt schon erste Kommunen, die davon profitieren, und viele weitere, die schon ihr Interesse zeigen“, erklärte Brunner in ihrem Antrag. Für das Projekt – es läuft in Verbindung mit dem Netzbetreiber Vodafone – stehen Fördermittel in Höhe von bis zu 10.000 Euro in Aussicht.

Brunner bezeichnete öffentliches WLAN als wichtigen Service, zum Beispiel im Bereich des Bahnhofs. „Wer ankommt, kann sich einloggen und gleich Wege, Unterkünfte und Gastronomie googeln“, sagte Brunner. Auch Schüler würden profitieren, weil sie sich schnell etwa über Zug- und Busverbindungen informieren könnten.



Als zukunftsorientierte Kreisstadt pries Astrid Güldner Miesbach, da sei ein WLAN-Angebot nur zu begrüßen. Sie wies zugleich darauf hin, dass im Bereich der Hotspots vermehrt Menschen zusammenkommen werden, was bei der Standortauswahl zu beachten sei. Da hätte die Stadt mit der Installation auch Lenkungsmöglichkeiten.

WLAN an Warmbad, Rathaus und Bücherei

Am Warmbad, beim Rathaus und der Stadtbücherei gibt es bereits freies WLAN. „Das sollte dann alles einheitlich BayernWLAN werden“, sagte Güldner. Verena Schlier (CSU) plädierte dafür, mehr Hotspots einzurichten als nur ein paar einzelne. „Dann verteilt es sich besser“, sagte sie zu den befürchteten Ansammlungen.

Auch Stefan Griesbeck (CSU) unterstützte – wie am Ende der gesamte Stadtrat – den Vorstoß und bat darum, gleich mit zu prüfen, ob in dem Zuge auch die Förderung eines Glasfasernetzausbaus möglich ist.



WLAN an Straßenlaternen

Seit Jahresbeginn haben Kommunen die Möglichkeit, sich über das Programm zu informieren und beim Bayernwerk konkrete Anfragen zu stellen. Das Unternehmen würde bei der Standortauswahl beraten, die nötige Technik an bestehenden Straßenlaternen montieren und auftretende Störungen beheben. In einem Radius von etwa 50 Metern um die Laterne wäre WLAN verfügbar.



Die Stadträte beschlossen – laut einem von der Verwaltung geringfügig veränderten Vorschlag gegenüber Brunners Antrag – den Auftrag, „BayernWLAN“ für Miesbach zu prüfen. Neben den Kosten je Straßenlaterne sollen rechtliche Fragen geklärt werden. Die Ergebnisse gibt es in einer der nächsten Sitzungen des Stadtrats. ft