Freie Wählergemeinschaft im Landkreis Miesbach: Nach FW-Zerwürfnis zurück zur alten Stärke

Hausham – Bei ihrer Jahreshauptversammlung in Agatharied (Hausham) hat die Freie Wählergemeinschaft im Landkreis Miesbach (FWG) ihrem Vorstand das Vertrauen ausgesprochen.

Nach drei Jahren coronabedingter Pause lud die Vorstandschaft der Freien Wählergemeinschaft Miesbach (FWG) kürzlich zur Jahreshauptversammlung ins Staudenhäusl. Wenig spektakulär gerieten dabei die Neuwahlen, bei denen der Vorstand von den 41 anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern bestätigt wurde.

Die Nachlese zur Kommunalwahl 2020 und die Aussprache offenbarten indes, dass das Zerwürfnis zwischen der nicht parteilich organisierten FWG mit der Aiwanger-Partei Freie Wähler (FW) und die danach erfolgten Umbenennungen einiger FWG-Ortsverbände beiden Gruppierungen mehr geschadet als genutzt hat. Um wieder gemeinsam zur alten Stärke zu finden, wäre es nicht nur nach Meinung des FWG-Vorsitzenden Norbert Kerkel gut, die Wogen zu glätten.

Andreas Hallmannsecker, der 2020 für die FWG als Landratskandidat antrat, fand klare Worte: „Ich habe mehrfach von Wählern gehört, dass wir so einen Saustall beieinander haben und sie deshalb ihr Kreuzerl lieber woanders machen.“ Bedauerlicherweise, sagte Hallmannsecker, konnte die seit Jahrzehnten gute Zusammenarbeit zwischen FWG und FW nicht fortgesetzt werden.

Andreas Hallmannsecker: Spaltung hat Wähler stark verunsichert

Die Spaltung vor der Wahl in zwei Listen hat laut Hallmannsecker die Wähler stark verunsichert. So verlor dann die ehemals gemeinsame Liste im Kreistag einen Platz, aktuell ist jetzt die FWG mit zehn und die FW mit fünf Sitzen vertreten. Hallmannsecker holte bei der Landratswahl knapp 18 Prozent, Gisela Hölscher als Vorsitzende der FW-Miesbach rund vier Prozent der Stimmen. „Miteinander wäre die Chance relativ gut gewesen. Getrennt war klar, dass es nicht gehen kann und uns die Wähler die Trennung um die Ohren hauen“, resümierte Hallmannsecker und forderte: „Wir müssen uns ernsthaft Gedanken machen, wie wir das zukünftig wieder besser hinkriegen.“

Ein Ende des Fleckerlteppichs verschiedener Gruppierungen, die eigentlich die gleichen Ziele haben, forderte FWG-Urgestein Willy Eisenlöffel: „Wenn es uns nicht gelingt, mit diesem Schmarrn aufzuhören, werden wir bei der nächsten Wahl wieder eine saubere Watschn kriegen. Wir sollten nach außen hin geschlossen als Freie Wähler auftreten.“

Möglichkeit für gemeinsame Kandidatur

Nach Meinung des Haushamer Bürgermeisters und zweiten Vorsitzenden der FWG, Jens Zangenfeind, birgt das aber Schwierigkeiten: „Wir haben als Vorstand nicht das Recht, in die Ortsverbände reinzufunken.“ Wobei Zangenfeind auf kommunaler Ebene auch kein Problem sieht, wenn jemand nicht in der Partei ist. Er schloss sich aber dem Appell an, für die nächste Landrats- und Kreistagswahl wieder gemeinsam zu kandidieren: „Wir arbeiten so gut zusammen, da muss die Gemeinschaft dann schon oben drüber stehen.“ Außerdem, sagte Zangenfeind, wäre es dadurch einfacher für die FWG, die guten Verbindungen in die Regierungsebenen des Bezirkes und des Landtages aufrecht zu erhalten.



Solche Seilschaften braucht es beispielsweise, um die vom Kreuther Gemeinderat Markus Wrba geforderten Änderungen am Erbschaftssteuer- und Schenkungssteuergesetz zu erwirken. In der aktuellen Form hat dieses Bundesgesetzt, wie Wrba sagte, gerade auf die ländliche Region gravierende Auswirkungen, die aber seitens der Politik praktisch übergangen werden: „Ohne Purzelbäume und wahnsinnige Kosten ist es heute kaum noch möglich, einen Betrieb zu übergeben.“ Dabei gehe es nicht um die Reichen, sondern die Jungen in der Region, für die etwas getan werden müsse. Dazu berichtete Hölscher, dass dies auf Landtagsebene erkannt ist und schon eine Unterschriftenaktion gestartet wurde. Das Thema finde aber fast nur in Zeiten des Wahlkampfs Gehör: „Mit den Grünen wird es nicht gehen, aber wir sollten uns das für die kommenden Wahlen wieder auf die Fahne schreiben.“



Dass dann FWG und FW wieder mit einer gemeinsamen Liste an den Start gehen, mochte Kerkel nicht ausschließen. „Wenn wir nach der nächsten Landrats- und Kreistagswahl wieder dort sein wollen, wo wir uns sehen, brauchen wir Einigkeit. Zwar nicht um jeden Preis, aber wir sind auf einem guten Weg und gewillt, dass wir den wieder gestärkt und gemeinsam gehen.“



Aus seiner Tätigkeit als stellvertretender Landrat berichte Zangenfeind schließlich noch über eine sehr kollegiale Zusammenarbeit mit Landrat Olaf von Löwis (CSU). Der gemeinsame Wille sei es, das Krankenhaus unbedingt zu erhalten. Dazu gehöre der Bau des Parkdecks und der angedachten rund 100 Personalwohnungen auf dem Areal. Auch die Notwendigkeit des Ersatzneubaus für das Landratsamt steht für Zangenfeind außer Frage. Die Arbeitsbedingungen im Altbau seien „nicht mehr zumutbar“ und „abschreckend“, wenn es darum geht, gutes Personal zu gewinnen.

Das Riesenproblem ÖPNV, der Freizeitdruck und die Durchführung eines rechtsstaatlichen und fairen Verfahrens in Sachen Wasserschutzgebiet sind weitere Themen, bei denen sich Zangenfeind auf einer Linie mit von Löwis und gut eingebunden sieht. hac