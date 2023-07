Gemeinsam gegen den Fachkräftemangel: Netzwerktreffen in Schliersee

Von: Sandra Hefft

Gruppenfoto der Teilnehmer des Netzwerktreffens Bildungsregionen in Schliersee. © Regionalentwicklung Oberland KU

Schliersee – Im Heimatmuseum in Schliersee haben Vertreter von Behörden, Schulen und weiterer Institutionen zum Thema „Sicherung des Ausbildungs- und Fachkräftebedarfs“ diskutiert.

Die Regierung von Oberbayern hat im Juni zum neunten Netzwerktreffen der oberbayerischen Bildungsregionen eingeladen. Zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie haben Vertreter verschiedener Behörden, Schulleitungen und Institutionen im Heimatmuseum Schliersee zum Thema „Sicherung des Ausbildungs- und Fachkräftebedarfs“ diskutiert.

Am Beispiel der Bildungsregion Miesbach und dem Medizintechnikhersteller OPED in Oberlaindern wurden Lösungsansätze zu einer engen Zusammenarbeit von Bildungsregion und Industrie aufgezeigt, die den Schülern den Eintritt in das Berufsleben nach der Schulzeit erleichtern und dadurch den Fachkräftemangel abmildern soll.

Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen müssen sich Bedürfnissen anpassen

„Der Mangel an Auszubildenden und Fachkräften macht sich übergreifend in allen Branchen bemerkbar und führt zu vielen Herausforderungen“, erklärt Regierung von Oberbayern. „Die Generation Z, die nun auf den Arbeitsmarkt drängt, misst Aspekten wie Flexibilität oder Sinnhaftigkeit der Arbeit einen höheren Stellenwert bei als vergangene Jahrgänge und die Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen müssen sich dementsprechend an-passen.“

In seinem Grußwort betonte Regierungspräsident Konrad Schober: „Wichtig ist, dass das Zusammenspiel zwischen Unternehmen, Bildungseinrichtungen und den jungen Menschen funktioniert. Über Praktika, Mentoring-Programme und informelle Austauschmöglichkeiten können Einblicke in Berufsfelder gewährt und Interesse geweckt werden. Bildungsregionen knüpfen hier direkt vor Ort an und können Netzwerke schaffen und Kontakte herstellen.“

Beim Netzwerktreffen gab es Impulsvorträge von der Agentur für Arbeit, die die aktuelle Ausbildungs- und Fachkräftesituation in Oberbayern dargelegt hat, und von der Regierung von Oberbayern rund um die aktuelle Bedarfssituation in der Pflege und der Kindertagesbetreuung.

Im Anschluss haben die Vorträge der Bildungsregion Miesbach und der Firma OPED GmbH an Praxisbeispielen die erfolgreiche Kooperation zwischen Bildungsregion, die in Miesbach in die Regionalentwicklung Oberland (REO) eingebunden ist, und Industrie aufgezeigt. Die Firma OPED GmbH beteiligt sich etwa regelmäßig an der vom Landkreis Miesbach veranstalteten Ausbildungstour. In diesem Jahr wurden insgesamt über 600 Schüler in 15 Bussen zu den teilnehmenden Betrieben gefahren, um sich dort ein Bild von den jeweiligen Ausbildungsberufen machen zu können.

Initiative „Bildungsregionen in Bayern“

Mit dem Qualitätssiegel „Bildungsregion in Bayern“ zeichnet das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus diejenigen Landkreise und kreisfreien Städte aus, die an der Umsetzung ihres regionalen Konzepts arbeiten und auf die Nachhaltigkeit ihrer Angebote, Programme und Strukturen achten. Im Regierungsbezirk Oberbayern gibt es derzeit 17 Bildungsregionen und acht digitale Bildungsregionen.