Gegen Einbrecher: Polizei auf Veranstaltungs-Tour durch das Oberland

Von: Sandra Hefft

Was schützt gegen Einbrecher? (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Landkreis Miesbach – Rund um den „Tag des Einbruchschutzes“ am 30. Oktober bietet die Polizei Info-Stände im Oberland an. Auch Miesbach und Holzkirchen sind Stationen.

Die Fallzahlen im Bereich „Wohnungseinbruchdiebstahl“ (WED) sind im südlichen Oberbayern seit 2014 stetig rückläufig. Im vergangenen Jahr 2021 wurden insgesamt 193 Wohnungseinbrüche in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) erfasst – im Jahr zuvor waren es noch 279 Fälle (minus 30,8 Prozent). „Mit seiner umfassenden Präventionsarbeit durch Schwerpunkt-Kontrollaktionen, zahlreichen Vorträgen und Beratungen, sowie einer aktiven Öffentlichkeitsarbeit trägt das Polizeipräsidium seit vielen Jahren maßgeblich zu dieser Entwicklung bei“, erklärt das Polizeipräsidium Oberbayern Süd.

So auch in den kommenden Wochen: Unter dem Motto „Hallo Nachbar!“ werden bis Mitte November rund um den „Tag des Einbruchschutzes“ am Sonntag (30. Oktober) heuer wieder öffentliche Informationsveranstaltungen stattfinden. „Denn neben nützlichen Sicherungsmaßnahmen beziehungsweise einer angemessene Ausleuchtung des Grundstücks sowie einbruchgefährdeter Gebäudebereiche, sind auch aufmerksame Nachbarn von erheblicher Wichtigkeit“, erklärt die Polizei.

Kostenfreie Infos von Fachberatern der Kriminalpolizei: alle Termine

Mittwoch (19. Oktober) 8 bis 13 Uhr, Marktplatz Holzkirchen

Mittwoch (19. Oktober) Wochenmarkt Waldkraiburg

Mittwoch (19. Oktober) 11 bis 13 Uhr, V-Markt Schongau

Sonntag (23. Oktober) 10 bis 17 Uhr, Blattl-Sonntag Traunstein

Dienstag (25. Oktober) 10 bis 13 Uhr, Kaufland Bad Tölz

Mittwoch (26. Oktober) Wochenmarkt Waldkraiburg

Donnerstag (27. Oktober) ab 10 Uhr, Kaufland Weilheim

Donnerstag (27. Oktober), 9 bis 13 Uhr, Ortsmitte Miesbach (Lebzelterberg)

Donnerstag (27. Oktober) 10 bis 12 Uhr, EDEKA Center Garmisch-Partenkirchen, Amselstraße 2

Freitag (28. Oktober) 9 bis 13 Uhr, Wochenmarkt Bad Reichenhall

Mittwoch (2. November) 9.30 bis 11 Uhr, Wochenmarkt Neuötting

Mittwoch (2. November) 7 bis 13 Uhr, Wochenmarkt Trostberg

Mittwoch (2. November) Wochenmarkt Waldkraiburg

Mittwoch (2. November) 10.30 bis 14 Uhr, Märkte in der Kemmelallee in Murnau

Donnerstag (3. November) 10 bis 18 Uhr, EDEKA Krün-Walchenseestraße

Freitag (4. November) 9 bis 13 Uhr, Wochenmarkt Rathauspassage Wolfratshausen

„Beratungen rund um das Thema Einbruchschutz sind übrigens ganzjährig möglich, auch in den eigenen vier Wänden, einschließlich fachkundiger Begutachtung von beispielsweise Türen und Fenstern“, erklärt die Polizei. „Dies übernehmen speziell geschulte Beamte, die Kriminalpolizeilichen Fachberater. Diese erreichen Sie auch in Ihrer Region über die zuständige Kriminalpolizeidienststelle.“ she

Weitere Infos zum Thema Einbruchschutz und zu den Kriminalpolizeilichen Fachberatern gibt es hier.