Landratsamt Miesbach gibt Tipps gegen Sonnenbrand

Miesbach – Im Zuge der Kampagne „Sonne(n) mit Verstand – statt Sonnenbrand“ informiert das Landratsamt Miesbach über die Gefahren von zu viel Sonneneinstrahlung.

So schön die Sonne derzeit auch ist, zu viel Sonneneinstrahlung schadet. Darauf weist das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege derzeit im Rahmen der Kampagne „Sonne(n) mit Verstand – statt Sonnenbrand“ hin. Auch das Gesundheitsamt am Landratsamt Miesbach möchte Aufklärung betreiben: Sozialpädagoginnen besuchen derzeit Kindergärten im Landkreis, um vor allem Kindern von klein auf das richtige Sonnenschutz-Verhalten nahezubringen.

Ein Sonnenbrand ist schmerzhaft, dauert aber meist nur einige Tage und verschwindet dann wieder. Trotzdem hinterlässt er unsichtbare Spuren auf unserer Haut und kann Jahre bis Jahrzehnte später sogar die Entstehung von Krankheiten begünstigen. „Die drei häufigsten Spätfolgen von zu viel UV-Strahlung sind: (vorzeitige) Hautalterung, Schäden am Auge (grauer Star) und Hautkrebs“, heißt es in der Pressemitteilung.

Sonnenschutz vor allem für Kinder wichtig

Jährlich erkranken demnach zirka 304.000 Menschen in Deutschland an Hautkrebs. Wiederholte schwere Sonnenbrände, insbesondere in Kindheit und Jugend, erhöhen nachweislich das Risiko, an schwarzem Hautkrebs zu erkranken. Laut Deutscher Krebshilfe ist UV-Strahlung die bedeutendste Ursache für Hautkrebs. Ein Risikofaktor, der durch einfache Verhaltensregeln und Schutzmaßnahmen deutlich verringert werden kann.

„Die stärkste Mittagssonne zwischen 11 und 15 Uhr sollte man möglichst meiden“, rät das Gesundheitsamt. Außerdem sollte die Haut durch Kleidung geschützt werden. Alle Hautstellen, die nicht von Kleidung bedeckt sind, sollten durch Sonnencreme mit hohem Schutzfaktor (mindestens LSF 30) großzügig eingecremt werden.

Dabei sollte man die so genannten „Sonnenterrassen“, also Nase, Stirn, Schultern und Ohren - sehr gut eincremen und beachten, dass der angegebene Lichtschutzfaktor nur bei ausreichender Menge der Sonnencreme erreicht wird.

Oft findet sich hierzu ein Hinweis auf dem Sonnenschutzmittel. Als Faustregel gilt: Vier Esslöffel Sonnencreme für den ganzen Körper sollten es sein (drei bis fünf Teelöffel für Kinder). „Und weil Sonnenschutzmittel durch Schwitzen oder Abtrocknen wieder abgeht, muss das Eincremen oder Einsprühen unbedingt wiederholt werden“, heißt es in der Mitteilung.

Mehr als Accessoires: Sonnenbrille und Hut

Kopf und Nacken müssen bei längerem Aufenthalt im Freien immer durch eine geeignete Kopfbedeckung geschützt werden. Auch die Investition in eine Sonnenbrille lohnt sich: Sie ist bei weitem nicht nur ein modisches Accessoire, sondern schützt die Augenlinse vor Langzeitfolgen der UV-Strahlung.

Besonders an Orten, an denen wir gerne unsere Freizeit verbringen, ist die UV-Belastung extrem groß. Sie steigt beispielsweise mit der Höhe des Aufenthaltsortes, also zum Beispiel in den Bergen oder auch wenn die Sonnenstrahlen durch Wasser oder Schnee reflektiert werden. Da die Stärke der UV-Strahlung von Tag zu Tag variieren kann und auch von der Region abhängig ist, empfiehlt sich der Blick auf den UV-Index des Deutschen Wetterdienstes.

Je früher krankhafte Hautveränderungen erkannt werden, umso besser stehen die Heilungschancen. Für alle ab 35 Jahren übernimmt die gesetzliche Krankenversicherung alle zwei Jahre die Kosten für das Hautkrebsscreening: „Eine Vorsorgeuntersuchung, die nicht wehtut und zur frühzeitigen Entdeckung von Hautveränderungen beitragen kann“, erklärt das Landratsamt.