Sicherer Betrieb der Kläranlage Wörnsmühl ist nicht mehr gewährleistet

Die Rechen- und Sandfanganlage der Wörnsmühler Kläranlage läuft nicht mehr geschmeidig rund. Eine Generalüberholung soll nun Abhilfe schaffen. © Helmut Hacker

Fischbachau – Ein sicherer Betrieb der Kläranlage Wörnsmühl ist nicht mehr gewährleistet. Der Gemeinderat Fischbachau hat eine Generalüberholung beschlossen.

In der Wörnsmühler Kläranlage ächzt und knarrt es. Grund dafür ist ein defekter Motor in der Rechenanlage. In der Septembersitzung entschied der Fischbachauer Gemeinderat deswegen einstimmig, die Anlage einer Generalüberholung zu unterziehen.



Wie Bürgermeister Stefan Deingruber das Gremium und die Zuhörer informierte, warnt der im August zur Kläranlage vorgelegte Wartungsbericht, dass Betriebssicherheit der Rechen- und Sandfanganlage nicht mehr weiter gewährleistet werden. Grund dafür ist ein schadhafter Getriebemotor, der bereits mangels Schmierung deutliche Geräusche von sich gibt. Eine Prognose über die verbleibende Laufzeit mochte die Wartungsfirma nicht abgeben.



Das von der Verwaltung über das Germeringer Ingenieurbüro Dippold und Gerold eingeholte Angebot für einen kompletten Austausch mit Lieferung und Montage einer Kompaktanlage summierte sich auf 335.000 Euro. Alternativ wurde die Generalüberholung der bestehenden Anlage für 190.000 Euro vorgeschlagen. Beide Angebote stammten vom Umweltunternehmen Huber Technology.



Auf Anraten des Ingenieurbüros entschied sich der Gemeinderat schließlich einstimmig für die Vergabe der deutlich wirtschaftlicheren Überholung. Dabei werden dann Hauptmaschinenelemente, diverse Verschleißteile sowie die Trennwand im Behälter ausgetauscht. Außerdem wird die elektrische Schalt- und Steueranlage überarbeitet. Während der Bauzeit wird eine provisorische Rechenanlage zum Einsatz kommen.

Für die Arbeiten sind im Haushalt 160.000 Euro eingeplant. Die restlichen Kosten sollen über das Gesamtdeckungsprinzip im Haushalt finanziert werden. hac