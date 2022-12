Geschenke und Zuwendungen: Kreistag Miesbach mit Verhaltenskodex

Von: Fridolin Thanner

Zu Weihnachten wird nicht nur viel verschenkt, auch wird zu dieser Zeit traditionell viel gespendet. © dpa/Monika Skolimowska

Miesbach – Dürfen Mandatsträger Geschenke annehmen? Und was darf verschenkt werden? Antworten soll der Verhaltenskodex geben, den sich der Miesbacher Kreistag gegeben hat.

Die Weihnachtstage sind auch die Zeit, sich bei anderen zu bedanken – oft mit kleinen Geschenken. So gibt‘s für Zeitungszusteller und Paketboten Trinkgeld oder eine andere Aufmerksamkeit. Doch das ist nicht überall erlaubt. Manche Unternehmen haben Obergrenzen festgelegt, Beamte dürfen gar nichts annehmen. Und wie sieht es bei Lokalpolitikern aus? Damit hat sich der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung befasst und sich einen Verhaltenskodex auferlegt.



Dürfen Mandatsträger Geschenke annehmen? Dürfen sie sich einladen lassen? Und was darf der Landrat selbst verschenken? Antworten darauf soll der Verhaltenskodex geben, den sich der Miesbacher Kreistag gegeben hat. Doch dieser code of conduct gibt keine festen Werte und Summen vor. Er soll vielmehr als „Kompass in unserer täglichen Arbeit im und für den Kreistag“ dienen, wie Olaf von Löwis in einem Anschreiben an die Kreisräte erklärt. In der Sitzung konkretisierte von Löwis: „Die Frage ist, ob Geschenke geeignet sind, eine Gegenleistung zu erwarten oder anbieten zu müssen.“



Der Verhaltenskodex ist auch aus steuerrechtlichen Gründen erforderlich, in Miesbach ist er aber vor allem eine Folge der Sparkassen-Affäre, die vor rund zehn Jahren bundesweit für Schlagzeilen sorgte. Im aktuellen Regelwerk wird nun moralisches Handeln gepriesen, Martin Beilhack (Bayernpartei) sagte: „Das Wichtigste ist der Anstand.“ Genau dafür war das Gefühl bei einigen mehr oder weniger stark verloren gegangen, 2012 flog die Amigo-Affäre auf.



Nun soll der Verhaltenskodex eine Trennlinie ziehen „zwischen zulässiger ehrenamtlicher Mandatsausübung und unzulässigem eigennützigen Verhalten“, wie in der Präambel zu lesen ist. Der Kodex diene „der Prävention und der Bekämpfung von Korruption“. Nicht nur Christine Negele (SPD) lobte das Regelwerk, zeige es doch, dass sich die Kreisräte „nichts einstecken“. Denn genau darauf werde sie aufgrund der Sparkassen-Affäre noch immer angesprochen. Dass allein aus dem Kodex „keine Konsequenzen“ entstehen, lediglich die Außenwirkung für die Öffentlichkeit, merkte Wolfgang Rzehak (Grüne) an. Auch in seiner Amtszeit als Landrat hatte es einen Verhaltenskodex gegeben, der aber mit Ende der Geschäftsordnung des damaligen Kreistags ablief.



Für den neuen code of conduct hat das Landratsamt eine in der Thematik erfahrene Kanzlei, Schemmel und Merk aus München, engagiert. „Die vermeintlich leichtesten Punkte sind oft die schwierigsten“, erklärte Anwalt Alexander Schemmel. Gerade zu Geschenken habe jeder eine andere Auffassung – so könne auch eine Flasche Wein für 3 Euro schon problematisch und somit zu viel sein.

Selbst vor Gericht herrsche keine Einigkeit über die Beträge. Deshalb stehen in dem Regelwerk keine festen Werte. Es gehe darum, „sich selbst Standards zu setzen“, erklärte Schemmel. Diese müssten selbstverständlich den Gesetzen entsprechen und „der öffentlichen Meinung Rechnung tragen“, machte der Anwalt deutlich. Sein Kollege Christian Dennler ergänzte, dass der Verhaltenskodex „Leitplanken geben soll, innerhalb derer jeder eigenverantwortlich entscheidet“. Gleichzeitig machte er klar, dass jegliche Ablehnung von Geschenken erst gar keine Zweifel aufkommen ließe. Es stelle sich die Frage: „Totale Sauberkeit oder Beibehaltung liebgewonnener Gewohnheiten?“

Als Beispiel im neun Punkte umfassenden Verhaltenskodex, der auch Themen wie Datenschutz und Nachhaltigkeit berücksichtigt, sind bei Geschenken „einfachste Werbekugelschreiber“ genannt. Was deren Wert überschreitet, solle dem Landrat übergeben werden. Auf Nachfrage von Cornelia Riepe (Grüne) erklärte Dennler, dass derartige Geschenke im Landratsamt gesammelt und am Jahresende karitativen Einrichtungen gespendet werden könnten: „Das ist rechtskonform.“

Für großes Aufsehen im Landkreis hatten auch luxuriöse Dienstreisen gesorgt. Für Fahrten gilt generell: „Es muss ein Unternehmensbezug da sein“, sagte Dennel. Und klar ist auch, dass Ehepartner, die auch teilnehmen, selbst bezahlen. Für Olaf von Löwis sind viele der Vorgaben selbstverständlich. „Es geht um die Moral“, sagte der Landrat. Nun muss sich zeigen, dass der innere Kompass richtig kalibriert ist. ft