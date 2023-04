Das Gelbe Blatt verlost 10x2 Karten für Residenz-Gala-Konzert „Antica-Nuova“

Die Konzertreihe Antica-Nuova bietet Musik mit historischen und klassischen Instrumenten. © Bavaria Klassik

Landkreis – Ein Konzert mit historischen und klassischen Instrumenten ist am Samstag, 6. Mai, in der Allerheiligen-Hofkirche in München zu hören. Das Gelbe Blatt verlost 10x2 Tickets.

„2 in 1“ ist das Motto der neuen Konzertreihe „Antica-Nuova“ von Bavaria Klassik. Dabei werden in der ersten Konzerthälfte Meisterwerke mit historischen, nach der Pause Werke mit konventionellen Instrumenten gespielt. Der Besucher erlebt zwei unterschiedliche Klangwelten, gehobene Unterhaltungsmusik von unter anderem Bach, Vivaldi, Mozart und Beethoven auf historischen als auch auf konventionellen Instrumenten – interpretiert von den Residenz Solisten.

Auf dem Programm für Samstag, 6. Mai, stehen: mit historischen Instrumenten Bachs Brandenburgisches Konzert Nr. 2, Telemanns Tafelmusik für Trompete, Oboe und Streicher, Vivaldis Concerto für Soprantrompete und Streicher sowie Vivaldis Konzert für zwei Oboen und Streicher RV 535. Bachs Violinkonzert D-Moll, Tartinis „Teufelstriller“-Sonate sowie Paganinis „La Campanella“ werden mit klassischen Instrumenten zu hören sein.

Es spielen Gabriele Cassone (Trompete) und Roman Kim (Violine) mit den Residenz-Solisten Antica-Nuova. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Die Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist bis Mittwoch, 26. April, hier möglich. Das Stichwort lautet „Residenz-Gala“. Die Gewinner werden benachrichtigt, viel Glück!

Residenz-Gala-Konzert in der Reihe „Antica-Nuova“ Samstag, 6. Mai, Allerheiligen-Hofkirche München

Weitere Infos und Tickets gibt‘s auf www.bavaria-klassik.de.