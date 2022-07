Goldenes Buch: Ehrung der Stadt Miesbach für Snowboarderin Annika Morgan

Von: Sandra Hefft

Teilen

Snowboarderin Annika Morgan (M.) verewigte sich für ihre Leistungen bei den Olympischen Winterspielen 2022 im Goldenen Buch der Stadt Miesbach. Dazu gratulierten (v.r.) Bürgermeister Gerhard Braunmiller, Trainer Andreas Polke, Mama Birgit Morgan und SC-Vorsitzende Malin Friese. © Hefft

Miesbach – Snowboarderin Annika Morgan, die für den SC Miesbach startet, durfte sich nach ihrer Olympia-Teilnahme ins Goldene Buch der Stadt Miesbach eintragen.

Bei den Olympischen Winterspielen 2022 bestaunte die Welt einmal mehr das Können der Sportler aus dem Landkreis Miesbach. Bereits im März wurden diese in Schliersee empfangen und gefeiert. Snowboarderin Annika Mor­gan konnte nicht persönlich an der Feier teilnehmen. Mutter Birgit nahm damals Lob und Geschenke dankend mit nach Hause. Damit auch das 20-jährige Snowboard-Ass persönlich gebührend gefeiert wird, hat sie die Stadt Miesbach ins Rathaus eingeladen.

„Wir haben ausgemacht, wir holen sie nochmal her“, sagte Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller beim Empfang mit einem Augenzwinkern in Richtung Skiclub Miesbach. Bei diesem startete die Karriere der heute 20-Jährigen. Dass Annika Morgan, die gebürtig aus Garmisch-Partenkirchen kommt, für den SC fährt, hat sie im weitesten Sinne der Sportbegeisterung ihrer Familie zu verdanken. Diese war eigentlich für ihren Bruder Ethan auf der Suche nach einem Verein, der auch junge Snowboarder trainiert. Voilà: Kurze Zeit später waren die Morgans Mitglied.

„Wir waren sofort begeistert“, sagt die stolze Mama Birgit Morgan. Für Annika, die neben dem SC Miesbach auch für den WSC Blaues Land startet, folgten mehrere Erfolge im Europacup und bei den Juniorenweltmeisterschaften. Dort errang sie zweimal Silber – 2018 im Slopestyle und 2019 im Big Air. Bei den Olympischen Winterspielen in Peking holte sie sich im Slopestyle Platz 8.

Und was macht das junge Talent so erfolgreich? „Ich bin eigentlich immer recht entspannt“, sagt die 20-Jährige. In der Szene kenne man einander. Der Umgang sei ungezwungen. „Ich kenne die Fahrer, das ist nichts Neues für mich“, fasst Morgan zusammen.

Entspannt, so kennt sie auch Trainer Andreas Polke, dazu noch fokussiert und vielseitig. Klar, dass Annika Morgan für junge Brettlfans ein Idol ist. SC-Miesbach-Vorsitzende Malin Friese berichtet von leuchtenden Augen des Nachwuchses, wenn die 20-Jährige im Fernsehen zu sehen ist. Diese dürften sie auch in Zukunft haben, denn das Snowboard-Ass denkt noch lange nicht ans Aufhören: „Ich mache das so lange, wie ich Lust habe. Den Leistungssport betreibe ich, solange ich körperlich kann.“ she