Bewaffneter Mann droht: SEK rückt in Hausham an und nimmt 24-Jährigen fest

Von: Fridolin Thanner

Bei einem Großeinsatz in Agatharied haben SEK-Kräfte eine 24-Jährigen festgenommen. © Thanner

Hausham – Beamte des Spezialeinsatzkommandos rückten am Dienstag, 8. August, wegen einer Bedrohung in Hausham an. Der Einsatz endete ohne Verletzte.

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd berichtet, ging um kurz nach 15 Uhr bei der Polizei „die Mitteilung über eine Bedrohung durch einen mit Messer bewaffneten Mann ein“. Weiterhin solle der Mann mit einer Axt bewaffnet sein.

Da die Polizei konkrete Anhaltspunkte dafür hatte, dass der Mann sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden dürfte und so auch von einer Fremdgefährlichkeit auszugehen war, wurden unter der Leitung des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd zahlreiche Einsatzkräfte der umliegenden Dienststellen sowie Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei zum Einsatzort beordert.

Beim Eintreffen der ersten Streifenbesatzungen befand sich der Tatverdächtige laut Polizeipräsidium alleine in der Wohnung. Die Beamten riegelten den kompletten Bereich an der Marktstraße ab. Rettungsdienst und Notarzt waren ebenfalls schnell vor Ort. Sie wurden aber glücklicherweise nicht benötigt.

Wie das Polizeipräsidium weiter berichtet, konnten alle weiteren Menschen bereits zuvor unverletzt aus dem Gebäude flüchten und sich in Sicherheit bringen. Die Versuche von Einsatzkräften der ebenfalls alarmierten Verhandlungsgruppe des Polizeipräsidiums München, mit dem Mann Kontakt aufzunehmen, blieben jedoch erfolglos.

Gegen 18 Uhr haben schließlich Einsatzkräfte des ebenfalls alarmierten Spezialeinsatzkommandos Südbayern den 24-jährigen mit syrischer Staatsangehörigkeit in der Wohnung festgenommen. Er leistete keinen Widerstand, es wurde niemand verletzt. Laut Polizei bestand von Anfang an auch keine Gefährdung für Unbeteiligte, weil sich der Tatverdächtige alleine in der Wohnung aufhielt.

„Der Mann wurde nach Anordnung durch das Landratsamt Miesbach aufgrund seiner Fremdgefährlichkeit in einer Fachklinik untergebracht“, berichtet das Polizeipräsidium Oberbayern Süd. Die Ermittlungen bezüglich der Bedrohung wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Miesbach übernommen.