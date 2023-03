Nach Salzsäure-Großeinsatz in Hausham: Gemeinde diskutiert Parkverbot

Von: Fridolin Thanner

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war am Montag in Hausham. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Hausham – Ein technischer Defekt soll den Großeinsatz am Montag (20. März) in Hausham ausgelöst haben. Aus einem geparkten Lastwagen war Salzsäure ausgelaufen.

Ein dunkler Streifen auf der Miesbacher Straße zeigt noch von dem Chemieunfall am Montagabend (20. März) in Hausham. Aus einem im Bereich des Bahnhofs abgestellten Lastwagen ist Salzsäure ausgelaufen. Der Großeinsatz dauerte bis in den Morgen.

Rund 300 Kräfte, der Großteil Feuerwehr und Rettungsdienst, eilten am Montagabend ins Zentrum von Hausham. Sogar die Wacker-Chemie-Werksfeuerwehr aus Burghausen rückte an. Landrat Olaf von Löwis lobte die Einsatzkräfte: „Die Zusammenarbeit vor Ort war hochprofessionell.“ Das sah auch Bürgermeister Jens Zangenfeind so und nannte die Abläufe „beeindruckend“. Rund 40 Anwohner wurden für die Nacht evakuiert. Größerer Schaden wurde von der Bevölkerung abgewendet, davon zeigte sich nicht nur Landrat von Löwis erleichtert. Auch zu Umweltschäden ist es laut Landratsamt nicht gekommen.

Am Dienstagmorgen wurde der Bereich an der Miesbacher Straße wieder für den Verkehr freigegeben, es sind aber noch Spuren des Einsatzes zu sehen. Dort, wo die Salzsäure vom Lastwagen aus- und Richtung Bahnhofsplatz lief, ist jetzt ein dunkler Streifen auf der Straße zu sehen. Zangenfeind befürchtet, dass diese beschädigt und nicht nur verfärbt ist. „Aller Voraussicht nach wird es erforderlich sein, die oberste Schicht abzuziehen und neu zu asphaltieren“, glaubt der Bürgermeister.

Eine Fachfirma ist bereits beauftragt, um die Straße zu untersuchen. Sollten Bürgern finanzielle Schäden entstanden sein, sollen die Belege im Rathaus eingereicht werden. „Wir werden die Ansprüche wiederum an die Haftpflichtversicherung des LKW weiterleiten“, erklärt Zangenfeind. Der Vorfall könnte eine weitere Konsequenz haben: Der Gemeinderat wird in einer seiner nächsten Sitzungen über Halte- und Parkverbote innerorts diskutieren, wie Zangenfeind ankündigt. Er findet, „dass solche Fahrzeuge mit der gefährlichen Fracht nicht dazu geeignet sind, längere Zeit in wohnortnahen Gebieten abgestellt zu werden“. Neben einem Defekt bestehe auch die Gefahr, dass ein anderes Fahrzeug in einen geparkten Laster kracht.



Polizei geht von technischem Defekt aus

Bei dem havarierten Lastwagen von Montag geht die Polizei von einem technischen Defekt am Tank aus. Anderweitige Hinweise gebe es bislang nicht. Der Lastwagen aus dem Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm kam laut Polizei aus Italien und sollte die Salzsäure in den Großraum München liefern. Weil das angesteuerte Unternehmen aber gerade keine Kapazitäten frei hatte, musste der Lastwagen eine Nacht zwischenparken. Das tat der Fahrer in Hausham, weil er in der Nähe wohnt.