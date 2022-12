Grund- und Mittelschule Hausham setzt auf bewährte Deutschklasse

Von: Sandra Hefft

Als Dank für die Spende vom Sommerschulfest haben Schüler aus Kropywnyzkyj Bilder geschickt, die jetzt im Haushamer Rathaus mit einer Spendenbox ausgestellt sind. Die ersten 100 Euro kamen vom Gemeinderat und wurden stellvertretend von Bürgermeister Jens Zangenfeind (Mitte) eingeworfen. Zuvor hatten Iryna Titov und Rektor Markus Rewitzer über die Situation der ukrainischen Schüler in der Haushamer Schule berichtet. © Helmut Hacker

Hausham – Die Grund- und Mittelschule Hausham setzt statt auf Brückenklassen lieber auf Deutschklassen. Die Gründe erläuterte Rektor Markus Rewitzer im Gemeinderat.

Kürzlich informierte Markus Rewitzer, Rektor der Grund- und Mittelschule Hausham (GMS), den Gemeinderat, warum es für die 16 ukrainischen Kinder nicht leicht ist, sich auf den Unterricht zu konzentrieren. Weiter erklärte er seine Entscheidung, weshalb er sich gegen eine vom Kultusministerium empfohlene sogenannte Brückenklasse entschieden und stattdessen für eine bessere Integration lieber auf eine Deutschklasse setzt. Parallel berichtete die ehrenamtliche Haushamer Helferkreisleiterin Iryna Titov, wie dramatisch die Situation in ihrer ehemaligen Schule in der Ukraine ist.



„Gerade ist wieder Luftalarm“, schilderte Titov die Lage in ihrer ehemaligen Schule im rund 300 Kilometer südöstlich von Kiew gelegenen Kropywnyzkyj. Aber nicht nur das zehrt laut Titov an den Nerven der Eltern und Kinder: „37 Väter von Schülern und drei Lehrer kämpfen derzeit an der Front.“

Zudem kann der eigentlich gut funktionierende Online-Unterricht wegen der regelmäßig durch russischen Terror zerstörten Energieinfrastruktur nur sporadisch stattfinden. Diese Nachrichten, sagte Rewitzer, belasten natürlich auch Eltern und Kinder, die dem Krieg entkommen konnten: „Solche Traumata kann niemand so einfach abschütteln. Da ist es nicht verwunderlich, dass das Lernen nicht so leicht fällt.“

Der Kontakt in die Heimat sei dennoch wichtig, weil der Wunsch nach Rückkehr groß ist. „Die Kinder sind nicht freiwillig da“, stellte Rewitzer fest. Um den Schülern die Integration zu erleichtern, setzt die GMS im Gegensatz zu den Empfehlungen des Kultusministeriums nicht auf Brücken- sondern auf die bewährte und etablierte Deutschklasse. „Bei den Willkommensgruppen bin ich mitgegangen, aber bei den Brückenklassen bin ich ausgestiegen.“ Ein Grund war, dass dafür auch schlicht die Lehrkräfte fehlen. In die Haushamer Deutschklasse gehen derzeit rund 20 Schüler der fünften bis neunten Jahrgangsstufe, darunter auch Kinder aus Afghanistan und Äthiopien.

Um sich untereinander zu verständigen und später dem Unterricht in den Regelklassen zu folgen, soll Deutsch zum Schlüssel werden. Federführend kümmert sich um die Deutschklasse eine erfahrene Lehrkraft. „Die Beste, die es dafür im ganzen Landkreis gibt“, lobte Rewitzer die Lehrerin.



Fortführen möchte die Gemeinde die im Sommer aufgenommene inoffizielle Partnerschaft mit Titovs ehemaliger Schule. Als Dankeschön für die Spende, die anlässlich des Haushamer Schulsommerfestes zusammenkam, haben die Kinder kürzlich selbstgemalte Bilder geschickt. Diese sind nun im Rathaus zusammen mit einer Spendenbox ausgestellt. „Es wäre schön, wenn wir zu Weihnachten noch einmal ein bisschen Geld schicken könnten“, hofft Bürgermeister Jens Zangenfeind. Dafür bedankte sich Titov im Namen der Schule: „Das Geld hilft natürlich sehr. Mindestens genauso wichtig ist es aber zu wissen, dass Europa nach so vielen Monaten nicht nachgelassen hat, an der Seite der Ukraine zu stehen.“ hac