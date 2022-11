Grundsatzbeschluss in Fischbachau: Baugrund für alle Bürger

Von: Fridolin Thanner

Fischbachau – Grundbesitzer, die in Fischbachau ihr Grünland zu Bauland machen wollen, müssen künftig auch Grund an die Gemeinde abgeben.

So ist es im Grundsatzbeschluss zur Wohnbaulandentwicklung festgelegt. Dieser Grund soll, das steht in der Präambel, gewährleisten, dass in Fischbachau auch ausreichend bezahlbarer Wohnraum entsteht. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung gegen zwei Stimmen das Regelwerk beschlossen.

Im Vorfeld der Sitzung hatten sich die Gemeinderäte zu einer Klausur getroffen und das Baulandentwicklungsmodell ausgearbeitet. Dennoch forderte Brigitta Regauer (CSU), die Entscheidung zu vertagen. „Da ist noch Redebedarf“, sagte sie. Ihr Eindruck sei, dass einige ihrer Ratskollegen nur über Halbwissen zu landwirtschaftlichen Betrieben verfügen. „Das ist keine gute Grundlage“, betonte sie und forderte, einen Experten des Bauernverbands für Steuer- und Baurecht zu engagieren: „Damit jeder weiß, über was er abstimmt.“ Thomas Kantenseder (FaB) zeigte sich „sehr verwundert“ über Regauers Vorstoß. „Dafür haben wir uns zusammengehockt?“, fragte er und schob hinterher: „Dann war das ja für die Katz.“ Auch Simon Irger (FWG) sprach von einer guten vorhandenen Basis, um über den Grundsatz zur Baulandentwicklung abzustimmen.



Vor allem die erste Leitlinie kritisierte Regauer. Im Außenbereich von Fischbachau soll nur noch Bauland ausgewiesen werden, wenn der jeweilige Grundstückseigentümer 50 Prozent der im Planungsumgriff liegenden Grundstücksfläche zum Bauerwartungslandpreis, zehn Prozent des Bodenrichtwerts für Wohnbebauung, an die Gemeinde verkauft. Diese veräußert die Flächen wiederum, sobald Baurecht besteht, im Rahmen eines Einheimischenmodells für 50 Prozent des Bodenrichtwerts. So sollen sich auch nicht so einkommensstarke Fischbachauer Baugrund leisten können.



Brigitta Regauer (CSU): Benachteiligte sind die Bauern

Benachteiligte dieser Regelung und damit der Wertabschöpfung sind für Regauer in erster Linie Landwirte. Sie müssten Steuern zahlen und verlieren ohnehin – für den erhofften Baugrund – Wirtschaftsflächen. Bürgermeister Stefan Deingruber verwies auf den in der Verfassung festgelegten Grundsatz der sozialgerechten Bodennutzung. „Und wir haben einen erheblichen Mangel an bezahlbarem Wohnraum“, erklärte er. Der sei jedoch Voraussetzung für eine „sozial ausgewogene Bevölkerungsstruktur“ in der Gemeinde.

„Es sind ein Haufen Anträge da“, machte auch Martin Bacher (FWG) klar und drängte auf die Abstimmung: „Wir müssen da weiterkommen.“ Bürgermeister Deingruber verwies zudem auf die Kosten, die auf Fischbachau mit zusätzlichem Wohnraum zukommen. Während Grundbesitzer von der Wertsteigerung – 25 auf 1000 Euro pro Quadratmeter, wenn Grünland Bauland wird – profitieren, muss die Gemeinde für Folgekosten wie Straßen und zusätzliche Kinderbetreuung aufkommen. „Es kann nicht sein, dass wir allein zahlen“, findet Deingruber und verwies auf „viele Pflichtaufgaben“.



Eine Änderung bei den Regeln zur Baulandausweisung forderte aber auch CSU-Rat Andreas Gschwendtner, „sonst kann ich da nicht mitgehen“. Dass die Gemeinde nur dann auf einen Zwischenerwerb verzichtet, wenn nur Baurecht für eine Wohneinheit zur eigenen Nutzung oder Vermietung nach sozialen Kriterien geschaffen werden soll, kritisierte Gschwendtner. Auch bei mehreren Wohneinheiten für Einheimische solle das gelten, „zum Beispiel wenn sich mehrere Familien zusammentun“, verlangte er.



„Aber wer nichts hat, muss auch einfach zahlen“, entgegnete Bernhard Kafl (FWG). Es gehe darum, „ein bisschen Gleichberechtigung reinzubringen“. Deutlicher wurde Thomas Kantenseder. „Es geht nur darum, dass ihr etwas abgeben müsst“, schimpfte er über „das egoistische landwirtschaftliche Denken“.



Michael Gartmaier (CSU) betonte, sich auch etwas aufbauen zu wollen. „Dafür arbeiten wir hart“, sagte er und hofft, „dass sich auch unsere Kinder mal etwas leisten können“. Der erarbeitete Grundsatzbeschluss solle, wie vorgesehen, Punkt für Punkt abgestimmt werden. Dem schloss sich die Mehrheit im Gremium an, Regauers Antrag auf Vertagung fiel ebenso durch (3:16 Stimmen) wie Gschwendtners Antrag zu einem Punkt. ft

Fischbachauer Grundsatzbeschluss zur Wohnbaulandentwicklung Der Fischbachauer Grundsatzbeschluss zur Wohnbaulandentwicklung umfasst elf Leitlinien. Was die Gemeinde damit beabsichtigt, ist in einer ausführlichen Präambel dargestellt. Die Gemeinde sieht die Gefahr, den Bedarf an Wohnraum nicht decken zu können, weshalb junge Familien wegziehen müssten. Ziel sei nun, „Grundstücke zu vergünstigten Konditionen für Wohnbebauung zur Verfügung zu stellen“. Die Gemeinde strebe an, „die einkommensschwächere und weniger wirtschaftlich leistungsfähige örtliche Bevölkerung mit angemessenem Wohnraum zu versorgen“. Grundsätzlich solle der dörfliche Charakter Fischbachaus erhalten bleiben und ein Zusammenwachsen der verschiedenen Ortsteile verhindert werden. ft