Grundschule Elbach: Geld für Entwässerung und FSJ-Stellen

Weil die Grundschule Elbach der Gemeinde Fischbachau wichtig ist, gab es bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats auch keinerlei Einwände dagegen, dafür Geld auszugeben. © Hacker

Fischbachau – Für zwei Projekte an der Grundschule Elbach hat der Gemeinderat Fischbachau jüngst Geld freigegeben.

Gleich zweimal stand die Grundschule Elbach auf der Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Fischbachauer Gemeinderats. So wurde beim Modernisieren des Brandschutzes festgestellt, dass ein Entwässerungskanal marode ist und saniert werden muss. Engpässe personeller Art sollen mit zwei Teilnehmern am Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) gelindert werden. Beide Maßnahmen nickten die Gemeinderäte einstimmig ab.



Laut Schulleiter Michael Hutzl waren die Teilnehmer am FSJ, die seit 2018 in der Grundschule beschäftigt waren, vor allem in der Mittagsbetreuung, aber auch im pädagogischen und organisatorischen Bereichen eine große Unterstützung. Im aktuellen Schuljahr konnte sogar eine zweite Stelle über ein Förderprojekt der Bundesregierung finanziert werden. Dieses Finanzierungsprojekt läuft heuer im September aus. Gerade im Hinblick auf die seit 2021 eingerichtete Mittagsbetreuung wäre es aber extrem hilfreich, wie Hutzl sagte, die FSJ-Stellen beizubehalten.

Einstimmig beschlossen die Gemeinderäte schließlich, die Kosten für zwei FSJ-Teilnehmer aus dem Gemeindesäckl zu übernehmen. Einschließlich Arbeitgebernebenkosten sind das laut Sitzungsvorlage für beide Stellen jährlich gut 17.200 Euro. Der Beschluss gilt für das Schuljahr 2022/23.

Nach einer technischen Lösung verlangte hingegen der Schutz des Schulgebäudes vor Oberflächenwasser im nördlichen Bereich. Eigentlich soll das Hangwasser ein bestehender Schacht abführen. Dessen Aufgabe übernimmt aber schon seit einiger Zeit eine Pumpe mit Feuerwehrschlauch. Bei einer Befahrung hat sich nun gezeigt, dass dieser Entwässerungskanal massive Schäden und Einwachsungen aufweist.



Um das Schulgebäude vor Vernässung zu schützen, müsse der Kanal nach Meinung eines Experten eilig saniert werden, weshalb auch in diesem Fall das Gremium einstimmig grünes Licht gab. Für die Arbeiten an der Grundschule Elbach liegt der Gemeinde ein Angebot über rund 18.400 Euro vor. hac