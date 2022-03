Hallenwald in Miesbach: Buchen von Pilz bedroht – Fällung geplant

Von: Fridolin Thanner

Teilen

Der alte Baumbestand im Hallenwald in Miesbach bekommt zu viel Sonne ab, wodurch die Rinde aufreißt und ein Pilz die Buchen befallen kann. © Thanner

Miesbach – Nach umfangreichen Fällungen wegen des ALB leiden mehrere Buchen im Hallenwald in Miesbach nun unter Pilzbefall. Weitere Bäume werden gefällt.

Jeden Tag Sonnenschein. So sehr Menschen das schöne, warme Wetter genießen, so problematisch ist es für die Natur. Es ist viel zu trocken. Zu viel Sonne bekommen auch die Buchen im Miesbacher Hallenwald ab. Nach den Fällungen, die nötig waren, um den Asiatischen Laubholzbockkäfer (ALB) loszuwerden, stehen die mächtigen Bäume exponiert da. Wie viele das aushalten, wird sich in den kommenden Jahren zeigen. Die Stadt wird jedenfalls keine Schutzmaßnahmen ergreifen.

Was nötig und möglich ist, stellten Korbinian Wolf, Bereichsleiter Forst beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Holzkirchen, sowie Baumpfleger Anton Linsinger den Stadträten in deren jüngster Sitzung vor. Zwei altersschwache Bäume müssen im Herbst auf jeden Fall weg. Fünf weitere leiden ebenfalls schon unter Pilzbefall.

16 weitere Bäume im Hallenwald gefährdet

Damit sei eingetreten, was befürchtet worden war: Die nun direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzten Bäume bekommen Sonnenbrand. Die Rinde bricht auf und Pilze können eindringen. In fünf Buchen hat sich der Spaltblättling bereits ausgebreitet. Ihr Schicksal ist besiegelt. Allerdings sind sie noch so stabil, dass sie weder für Spaziergänger noch die umliegende Bebauung bald eine Gefahr darstellen würden. In vier bis fünf Jahren, schätzt Linsinger, müssen die Bäume aber spätestens auch entnommen werden.

Damit dieses Schicksal nicht 16 weitere gefährdete Bäume ereilt, könnten sie mit weißer Baumfarbe oder Tarnnetzen vor der Sonne geschützt werden. Das koste rund 2.100 beziehungsweise 1.300 Euro je Stamm. Für den Anstrich spricht, dass kein Kunststoff in den Wald gebracht wird. Nachteile sind die Optik sowie die fehlende Luftzirkulation am Stamm. Außerdem müsse der Anstrich laut der Experten alle paar Jahre erneuert werden.

Quarantäne für ALB läuft noch

Sehr bedauerlich fand Bürgermeister Gerhard Braunmiller die Nachrichten und war damit nicht alleine. Dennoch schloss sich das Gremium am Ende mehrheitlich dem an, was Markus Seemüller und Michael Lechner (beide FWG) vorschlugen: „Zwei müssen raus. Mit dem Rest würde ich solange warten, wie es geht“, sagte Seemüller. „Wir sind in der Verkehrssicherungspflicht“, ergänzte Lechner und hoffte, dass die Fällungen erst nach Ablauf der ALB-Quarantäne nötig werden. „Dann können wir das Holz regulär verwerten“, sagte er, „und ein neuer Wald kann nachwachsen“.

Dem stimmte Erhard Pohl (CSU) zu. „Geben wir der Jugend eine Chance“, sagte er mit Blick auf die nachwachsende Waldgeneration. Paul Fertl (SPD) glaubt, dass etliche widerstandsfähig genug sein werden, sich gegen Sonnenbrand und Pilzbefall zu wehren. Auf alle Fälle, sagte er weiter, „sollten wir nicht Tabula Rasa machen“.

Gleich den gesamten Altbestand zu fällen, war zwar vor Ort diskutiert worden, für die Räte aber keine Option, wie auch Astrid Güldner (Grüne) klar machte. Die Bäume sollten so lange stehen bleiben dürfen wie möglich, sagte sie und bedauerte, dass nicht gleich nach der ALB-Fällaktion Schutzmaßnahmen durchgeführt worden waren. Die Gefahr war bekannt gewesen. Wie viele der Bäume ihr dauerhaft trotzen können, zeigt sich in den kommenden Jahren.

Zwei Varianten für Fällung im Hallenwald

Die Stadträte haben einstimmig beschlossen, die zwei nicht mehr standfesten Buchen im Herbst zu entnehmen. Das kostet durch Baumkletterer 4.000 Euro je Baum. Wenn das Holz per Seilwinde und damit auch für den neu hergerichteten Weg weniger schonend abtransportiert wird, belaufen sich die Kosten auf 2.500 Euro je Baum. Weitere Schutzmaßnahmen lehnte das Gremium gegen die Stimmen von Fertl und Hedwig Schmid (SPD) sowie Güldner und Malin Friese (Grüne) ab.

Manfred Burger (Grüne) fände gut, wenn bei Fällungen möglichst viel von den Stämmen als ökologisch wertvolles Totholz stehen bleiben könnte. Auch Schnitzer könnten künstlerisch tätig werden und für eine Aufwertung sorgen. ft