Hallenwald Miesbach: Vorbereitungen zu Fällungen laufen – Stadt erklärt Notwendigkeit

Von: Fridolin Thanner

Teilen

Mehrere der großen Buchen im Hallenwald sind von Pilz befallen und müssen weg. Die Fällaktion steht kurz bevor. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert / dpa

Miesbach – Nach dem Stadtratsbeschluss in Miesbach und dem Treffen mit Anwohnern am Harzberg soll es nun schnell gehen mit den Baumfällungen.

Weil der Winter immer mehr Einzug hält und die Stadt „Gefahr in Verzug“ sieht, sollen die geschädigten Bäume im Hallenwald schnell entfernt werden – und zwar schon kommende Woche. Die Vorbereitungen haben begonnen. Die Stadt hat dazu nochmal eine Pressemitteilung verschickt.

„Aufgrund der durch Sachverständigengutachten dokumentierten rasch voranschreitenden Schäden an den Randbuchen im Hallenwald wird seitens des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten der Stadt im Hinblick auf die Haftung und Verkehrssicherungspflicht dringend empfohlen, weitere 19 Bäume im Hallenwald zu fällen“, heißt es in der Mitteilung.

Die Stadt sei „zum sofortigen Handeln aufgerufen, es besteht nach den Feststellungen der Sachverständigen und der Behörden Gefahr in Verzug“. Eine Fällgenehmigung sei „für eine ordentliche Waldbewirtschaftung nicht erforderlich“, die Baumschutzverordnung greife nicht. „Die Maßnahmen sind nach amtlicher Bestätigung durch die Untere Naturschutzbehörde und des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten formell und materiell rechtmäßig“, erklärt die Stadt. ft

Die Mitteilung der Stadt Miesbach im Wortlaut

„Pressemitteilung zur geplanten Fällung von Bäumen im sog. Hallenwald am Harzberg



Im Anschluss an den Ortstermin am 01.12.2022 im Hallenwald am Harzberg unterhalb des Fritz-Freund-Parks mit Vertretern der Stadt, des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, von externen Forstexperten und Anliegern bzw. Vertretern der Interessengemeinschaft Fritz-Freund-Park teilt die Stadt Miesbach Folgendes mit:



Aufgrund der durch Sachverständigengutachten dokumentierten rasch voranschreitenden Schäden an den Randbuchen im Hallenwald wird seitens des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten der Stadt im Hinblick auf die Haftung und Verkehrssicherungspflicht dringend empfohlen, weitere 19 Bäume im Hallenwald zu fällen. Die Stadt ist zum sofortigen Handeln aufgerufen; es besteht nach den Feststellungen der Sachverständigen und der Behörden Gefahr in Verzug.



Beim Hallenwald handelt es sich um Wald im Sinne des Art. 2 Bayerisches Waldgesetz (BayWaldG). Eine Fällgenehmigung ist nach dem Bayerischen Waldgesetz (BayWaldG) für eine ordentliche Waldbewirtschaftung nicht erforderlich.



Die Baumschutzverordnung der Stadt erstreckt sich nicht auf Waldflächen und nicht auf Maßnahmen in Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht. Sie gilt ebenso nicht für Bäume, die in Folge von Krankheit oder Schädlingsbefall die Schutzwürdigkeit verloren haben.



Abgesehen von den rechtlichen Unsicherheiten, die gegenwärtig die Rechtsgültigkeit der Landschaftsschutzgebietsverordnung Egartenlandschaft um Miesbach betreffen, ist hiernach eine Baumfällung insbesondere im Wald nicht ausgeschlossen, vielmehr bleibt die land- und forstwirtschaftliche Nutzung von den Verboten der Landschaftsschutzgebietsverordnung unberührt.



Von einer Verwirklichung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen ist aufgrund erfolgter Kontrollen und fachkundiger Begleitung der Maßnahmen nicht auszugehen.



Die Maßnahmen sind nach amtlicher Bestätigung durch die Untere Naturschutzbehörde und des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten formell und materiell rechtmäßig.



Die erforderlichen Vorbereitungsmaßnahmen werden diese Woche gestartet, im Anschluss werden die Fällungen durchgeführt.“