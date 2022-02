Haus der kleinen Forscher: Fortbildung zum Thema „Klänge und Geräusche“

Von: Fridolin Thanner

Haus der kleinen Forscher in Miesbach: Im Kreisbildungswerk fand ein Workshop zum Thema „Klänge und Geräusche“ statt. © GB

Miesbach – Um die Welt spielerisch zu entdecken, gibt es im Haus der kleinen Forscher in Miesbach regelmäßig Fortbildungen.

Kinder sollen entdecken, forschen und lernen – am besten schon ganz früh. Um auch kleine Mädchen und Buben schon dafür zu begeistern, engagiert sich die gemeinnützige Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ für gute frühe Bildung in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

Das Haus der kleinen Forscher bietet dazu Fortbildungen für pädagogische Fach- und Lehrkräfte in Kitas und Grundschulen an. Das Katholische Bildungswerk im Landkreis Miesbach ist ein Partner vor Ort. Dort hat vor Kurzem eine Workshop zur Akustik stattgefunden.

Phänomene der Akustik entdecken

Spannende Forscherideen und pädagogische Hintergründe erfuhren die Teilnehmerinnen der Fortbildung „Klänge und Geräusche“. Trainerin Silvia Kowalzik hat das Thema bearbeitet. Ob laut oder leise, hoch oder tief, angenehm oder lärmend: Klänge und Geräusche zu entdecken, macht Spaß.

Der Workshop war gespickt mit vielen praktischen Anregungen und exemplarischen Vorschlägen, wie gemeinsam mit Kindern Phänomene der Akustik entdeckt und erforscht werden können. Beispielsweise wurden gemeinsam Geräusche gesammelt und genauer erkundet.

Geräusche lassen sich auch fühlen

Die Fachkräfte entdeckten, dass sich Geräusche durch Schwingung auch fühlen lassen und man Geräusche nicht nur an der Luft, sondern auch durch Feststoffe hindurch und unter Wasser hören kann. Für die Teilnehmerinnen gab es zudem ein kostenfreies Materialpaket für das Forschen in der Einrichtung. So können die Ideen und Anregungen aus der Fortbildung in den nächsten Wochen bestens in den verschiedenen Einrichtungen umgesetzt werden.

Das Fortbildungsprogramm des Hauses der kleinen Forscher bietet den nächsten Workshop am 27. Juni an. Dann lautet das Thema „Wasser in Natur und Technik“. Anmeldung und weitere Informationen bei Netzwerkkoordinatorin Andrea Jäger unter Telefon 08024/92014 und per E-Mail an andreajaeger@gmx.de. ft