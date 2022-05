Haushalt 2022 in Hausham: 10 Millionen Euro für Wohnungsbau

© Hacker

Hausham – Hausham will investieren – vor allem in Wohnungsbau – und nimmt dafür im Haushalt 2022 auch Rekordschulden in Kauf. Trotz Corona gibt es gute Einnahmen.

Haushams Kämmerer Martin Reisberger stellte kürzlich den Haushalt 2022 und einen spannenden Finanzausblick bis 2025 vor. Demnach steigt der durchschnittliche Schuldenstand der vergangenen vier Jahre heuer um eine geplante Nettoneuverschuldung von 3,4 Millionen Euro und liegt dann bei knapp 23,1 Millionen Euro. Einen weit höheren Sprung prognostiziert Reisberger 2023.



Für kommunalen Wohnungsbau sind dann Ausgaben in Höhe von fast 10 Millionen Euro vorgesehen. Dadurch wird Hausham Ende 2023 einen Rekordschuldenstand von etwa 33,5 Millionen Euro haben. Weil sich mit dem Wohnungsbau eine seltene Chance bietet und sich die finanzielle Leistungsfähigkeit kontinuierlich steigert, haben die Gemeinderäte bei allem geäußerten Respekt und mit Vorsicht in der jüngsten Sitzung dem Zahlenwerk einstimmig grünes Licht gegeben.



Die wichtigsten Fakten zum Haushalt:

Die Haushaltssatzung 2022 geht im Verwaltungshaushalt von 22,6 Millionen und im Vermögenshaushalt von 8,7 Millionen Euro aus.

Mit gesamt 31,4 Millionen Euro ist das ein neuer Spitzenwert.

Zu den größten Ausgaben zählen heuer naturgemäß mit 24 Prozent die Personalkosten mit 5,4 Millionen Euro.

Die Kreisumlage ist mit 4,8 Millionen Euro nur geringfügig höher als 2021.

Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt zum Jahresende voraussichtlich bei 2.728 Euro. Der Landesdurchschnitt ist 674 Euro.

Zu den Top Ten an Investitionen gehören:

Maßnahmen im Bereich des Wasserwerks mit 1,4 Millionen Euro.

Für Straßen- und Brückenbau sind 910.000 Euro eingepreist, wobei davon 755.000 Euro für den Umbau des Bahnhofsplatzes vorgesehen sind.

Die Sanierung des Wohnhauses an der Nagelbachstraße 42 und die neue Drehleiter für die Feuerwehr Hausham sind mit je 800.000 Euro veranschlagt.

Im Bereich Sportanlagen sticht die Generalsanierung der Tartanbahn mit 225.000 Euro heraus.

Um das neue Kinderhaus bei der ehemaligen Argulakirche vorzubereiten, sind heuer 80.000 Euro eingeplant. In der Haushaltsberechnung für 2023 ist diese Position mit 2,9 Millionen Euro beziffert.

Dann ziehen auch die Investitionen in kommunalen Wohnungsbau am Huberspitzweg (7,2 Millionen Euro) und am Agatharieder Weg (1,8 Millionen Euro) die gravierende Neuverschuldung nach sich, mit welcher der Schuldenstand Ende 2023 auf den Rekordwert von etwa 33,5 Millionen Euro steigt.

Trotz Corona gute Gewerbesteuer

Wobei Reisberger die Hoffnung dämpfte, dass die Schuldentilgung durch Mieteinnahmen ein Selbstläufer sei: „Zwar gibt es für kommunalen Wohnungsbau staatlich geförderte Mittel aus drei extrem komplizierten Einzelkomponenten, dennoch werden die niedrigen Mieten die Tilgung nicht in voller Höhe decken können.“ Die Schulden zurückzuzahlen, werde daher nicht von heute auf morgen gehen.

Durch die langsam, aber stetig steigende Finanzkraft der Gemeinde und weil Zuschüsse gewährt werden, schätzt Reisberger, dass der Schuldenberg Ende 2025 auf knapp 30 Millionen Euro abgeschmolzen werden kann. Erfreulich entwickele sich aus Gemeindesicht, dass sich trotz Corona die Gewerbesteuereinnahmen sowie die prognostizierte Einkommensteuerzuweisung positiv darstellen, was laut Kämmerer auf eine wirtschaftliche Erholung hoffen lasse.

Rekordschulden stehen Werte gegenüber

Dritte Bürgermeisterin Ria Röpfl (FWG) bezeichnete das Zahlenwerk als gewaltig und Georg Eham (parteilos) sagte: „Schon ein wahnsinniger Haushalt, aber gut und vorsichtig gerechnet.“ Von der Schuldensäule zwar erschrocken, meinte Harda von Poser (Grüne) dennoch: „Ich glaube, dass wir nichts sinnlos ausgeben.“ Zustimmung gab es auch von Thomas Danzer (SPD), der aber mahnte, in Zukunft vielleicht auf weitere Ortsverschönerungsmaßnahmen zugunsten von Ausgaben im sozialen Bereich zu verzichten.



Haushams Bürgermeister Jens Zangenfeind dankte dem Gremium für ein starkes Zeichen des Vertrauens in die Verwaltung sowie den Standort und stellte fest, dass mit der Rekordverschuldung viel Gutes getan werden könne: „Die Chance, das Areal der ehemaligen Argulakirche zu entwickeln und bezahlbare Wohnungen für Einheimische zu bauen, ist einmalig. Dessen ungeachtet, müssen wir selbstverständlich die Situation mit einem wachen Auge im Blick behalten.“ hac