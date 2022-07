Einheimischenprojekt in Hausham: 2023 sollen Bauherren loslegen können

Teilen

Mit der Baustraße am Huberspitzweg in Hausham wurde die Erschließung des Einheimischenprojekts eingeleitet. © Hacker

Hausham – Für das neue Wohngebiet an Huberspitzweg und Huberbergstraße in Hausham werden aktuell Straßen, Gehwege und Leitungen angelegt. Der Zeitplan steht.

Über den zeitlichen Ablauf beim Erschließen der Neubaugebiete an Huberspitzweg und Huberbergstraße in Hausham informierte in der Sitzung des Gemeinderats kürzlich Bauleiter Karl Kleiß vom Ingenieurbüro Dippold und Gerold. Die ersten Arbeiten haben bereits stattgefunden.

Nach langen Jahren der Planung wurden nun die ersten Erdmassen bewegt für das Einheimischenprojekt. Der Zeitplan ist straff: Am 31. Mai 2023 sollen die 39 Parzellen an Huberspitzweg und Huberbergstraße baureif erschlossen sein. Zum Auftakt wird derzeit eine Baustraße entlang dem Huberspitzweg gebaut. Ist diese fertiggestellt, werden dort die Gewerke für Gas, Wasser, Telekommunikation und Strom sowie Schmutz- und Regenwasserleitungen verlegt. Die Arbeiten sollen bis 1. Dezember abgeschlossen und der Huberspitzweg dann mit einer winterfesten Tragschicht asphaltiert werden.

Neue Brücke über die Schlierach

Das Baugebiet an der Huberbergstraße zu erschließen, ist aufwendiger. So braucht es eine Überfahrt über den Huberbach. Diese wird zunächst provisorisch gebaut und voraussichtlich im Dezember in Absprache mit dem Wasserwirtschaftsamt Rosenheim durch ein dauerhaftes Fertigbetonbauteil ersetzt.

Bevor die Poil­straße analog dem Huberspitzweg für die Hausanschlüsse hergerichtet wird, werden auf dem Bauplatz Bodenverbesserungen und Aushübe vorgenommen. Die Poil­straße wieder winterfest herzustellen, ist für Mitte Dezember vorgesehen. Nach dem Winter sollen an beiden Straßen Pflaster- und Straßenentwässerungsarbeiten fertiggestellt sowie die finale Asphaltdecke aufgebracht werden. Der Einbau einer neuen Brücke für Fußgänger und Straßenverkehr über die Schlierach ist für Juni und Juli 2023 geplant.

Großteil der Baustoffe aus der Region

„Natürlich sind wir vom Wetter abhängig, aber die beauftragte Firma Swietelsky ist sich des straffen Zeitplans bewusst und wird mit entsprechend Man­power an den Auftrag herangehen“, sagte Kleiß. Der Großteil der Baustoffe komme aus der Region und soll nach jetzigem Planungsstand auch pünktlich verfügbar sein.

Bürgermeister Jens Zangenfeind erkannte an, dass dies keine einfache Baustelle sei, aber deren pünktliche Fertigstellung erwartet werde. Wenn Anwohner beeinträchtigt werden, können sie sich an Kleiß wenden, etwa beim wöchentlichen Jour fixe donnerstags, 11 Uhr, auf der Baustelle. Falls nötig, werde eine Bürgersprechstunde eingerichtet. hac