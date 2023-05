Hausham: Anbau an Kindergarten Regenbogen – 50 neue Plätze in Kita

Der in dem Modell in dunkel dargestellten Anbau an den Kindergarten Regenbogen wurde vom Gemeinderat einstimmig abgesegnet. © Helmut Hacker

Hausham – Der Gemeinderat in Hausham hat geschlossen für einen Anbau an den Kindergarten Regenbogen gestimmt. Damit bekommen künftig mehr Kinder einen Platz.

Den Bedarf an 50 zusätzlichen Kindergartenplätzen hatte der Gemeinderat bereits im Mai vergangenen Jahres formal festgestellt. Um den Beschluss umzusetzen, hat sich das Gremium jetzt einstimmig für die teurere Lösung eines Anbaus an den Kindergarten Regenbogen entschlossen.



Aktuell teilen sich im Kindergarten Regenbogen vier Gruppen mit zusammen 100 Kindern 3,5 Gruppenräume. Um diese Enge aufzubrechen und zusätzliche Plätze zu schaffen, hatte das Haushamer Architektenpaar Lucia und Thomas Holzer dem Gemeinderat in der April-Sitzung zwei Varianten vorgestellt. Variante I war die Aufstockung des Bestandsgebäudes, wobei letztlich nur zwei weitere Gruppenräume für 25 zusätzliche Plätze entstanden wären. Ob es bei den geschätzten Kosten von rund zwei Millionen geblieben wäre, ist aber laut Lucia Holzer fraglich: „Wir können nicht genau abwägen, was uns beim statischen Eingriff in das Gebäude erwartet.“

Deutlich mehr Zuspruch bekam die Variante II, bei der ein Teil des Querbaus im östlichen Bereich abgeschnitten und durch einen spiegelbildlichen Neubau des westlichen Baukörpers ersetzt wird. Als Vorteil nannten die Architekten, dass dieser besser zu kalkulieren sei und einen deutlichen Raumgewinn mit sich bringen würde.

Ansprechender Innenhof und mehr Plätze durch Anbau

Statt nur zwei Gruppenräume ließen sich so im Obergeschoss drei Gruppenräume und damit die angepeilten 50 Plätze mehr schaffen. Im Untergeschoss sind ein Speisesaal sowie ein Turnraum und Funktionsräume geplant. Mit der Anordnung in U-Form ergibt sich zudem ein ansprechender Innenhof. Die Planskizzen der Variante II fand durchweg Gefallen, wobei Thomas Danzer (SPD) anregte, die Anliefersituation für den Speisesaal noch einmal genauer anzuschauen und den Ausbau des Dachgeschosses in Erwägung zu ziehen. Beides, so die Architekten, kann in der weiteren Planung problemlos eingearbeitet und berücksichtigt werden. Die geschätzten Kosten für die Variante II belaufen sich auf rund drei Millionen Euro.



Die bange Frage zu den Mehrkosten von Georg Eham (parteilos): „Was sagt der Kämmerer?“, beantwortete Martin Reisberger mit einem Daumen nach oben: „Wir haben das Geld schon im Haushalt eingeplant. Machen wir also lieber etwas Gescheites, als irgendwas hinzubatzeln.“ Zwar müssen voraussichtlich die Planungskosten EU-weit ausgeschrieben werden, Reisberger schätzt aber, dass es für den Neubau einen Zuschuss von rund 60 Prozent geben wird: „Von daher sind wir also auf der sicheren Seite.“

Der einstimmige Beschluss, die Variante II zu bauen, soll jetzt rasch umgesetzt werden. „Schließlich haben wir den Anspruch, niemanden abzuweisen“, sagte Bürgermeister Jens Zangenfeind. Um das einzuhalten, plant die Gemeinde bis zur Fertigstellung des Erweiterungsbaus bereits eine Übergangslösung mit zwei Großtagespflegestellen an der Grenzstraße und der Nagelbachstraße. Helmut Hacker