Haushamer Bahnhofsvorplatz soll bis zum Maifeiertag 2023 fertig sein

In sieben Phasen wird der Haushamer Bahnhofsvorplatz umgebaut. Anders als geplant, kann das Projekt aber erst 2023 fertiggestellt werden. © NRT-Bürogemeinschaft

Hausham – Die Arbeiten am Bahnhofsvorplatz in Hausham starten bald. Bei zwei Punkten gibt es Verzögerungen, aber auch einen Termin für die Fertigstellung.

Kürzlich informierte Markus Türk vom Planungsbüro NRT die Gemeinderäte in Hausham über den Ablauf, wenn der Bahnhofsvorplatz umgestaltet wird. Die Fragen des Gremiums drehten sich danach um die Fertigstellung, schließlich soll 2023 ein neuer Maibaum aufgestellt werden. Türk zeigte sich optimistisch, dass dann auch gleich die neue Ortsmitte eingeweiht werden könne. Der Umbau selbst erfolgt in sieben verschiedenen Phasen.

Wenn am Bahnhofsvorplatz die notwendigen Versorgungsleitungen neu verlegt sind, wird mit dem eigentlichen Umbau begonnen. Zum Auftakt werden noch im Juli die Grünflächen mit neuen Treppen und Stützmauern im Süden begonnen. Dem folgen sechs weitere Bauabschnitte, die so geplant sind, dass die bereits fertigen Flächen davon nicht mehr in Mitleidenschaft gezogen werden und immer eine Zufahrtsmöglichkeit bestehen bleibt. Um Material und Aushub zwischenzulagern, wird der südliche Zipfel des P+R-Parkplatzes genutzt, der aber rechtzeitig vor Winterbeginn wieder als Schneelager freigemacht wird.

Zwei Engpässe bedrohen aktuell den Umbau. „Der Granit aus Portugal kommt voraussichtlich 14 Wochen später, als geplant, und für die Brunnentechnik ist leider kein Angebot eingegangen, weswegen wir erneut ausschreiben müssen“, berichtete Planer Markus Türk. Die eigentlich für heuer geplante Fertigstellung könne daher voraussichtlich nicht gehalten werden und die Pflasterung des zentralen Platzes und des Gehwegs sowie notwendige Restarbeiten müssen bis nach der Winterpause warten.

Georg Eham (parteilos) fragte deswegen vorsichtig an, ob das dem Maibaumaufstellen einen Strich durch die Rechnung machen könne und Ria Röpfl (FWG) wollte wissen, wie es denn um die Bühne für den Faschingssonntag steht: „Es wäre schade, wenn unser traditionelles Ramba-Zamba nicht stattfinden könnte.“

Dazu meinte Türk: „Das mit der Bühne kriegen wir sicher hin und das Fundament vom Maibaum tasten wir ohnehin nicht an. Ich könnte mir sogar vorstellen, am gleichen Tag auch den neuen Bahnhofsvorplatz einzuweihen. Das würde doch wunderbar passen.“ Dieser Vorschlag wurde gerne aufgenommen von Bürgermeister Jens Zangenfeind. „Man sieht, wie wichtig der Platz für die Gemeinde ist und wie richtig unsere Entscheidung war, ihn adäquat aufzuwerten“, sagte er. hac