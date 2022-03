Bauarbeiten an B307 und gesperrter Bahnübergang in Hausham

Teilen

Bis Mitte September ist die B307 in Hausham wie schon 2021 nur einspurig nutzbar und zeitweise sogar voll gesperrt. © Hacker

Hausham – Den Sommer über finden weitere Bauarbeiten an B307 und Bahnübergang in Hausham statt. Stau ist vorhersehbar. Der Bürgermeister kritisiert das Vorgehen.

Der in der jüngsten Sitzung des Haushamer Gemeinderats unter dem Tagesordnungspunkt „Informationen des Bürgermeisters“ vorgestellte Zeitplan für den letzten Bauabschnitt, um den Bahnübergang zu verlegen, hatte es in sich. Demnach ist die Bundesstraße B307 vom Bereich der Einmündung in die Althaushamer Straße bis zum Sportplatz von Montag, 21. März, bis voraussichtlich Mitte September nur einspurig befahrbar. In der Zeit vom 1. bis 26. August wird der Bereich sogar komplett gesperrt. Bitter ist zudem, dass während der Bauarbeiten der Bahnübergang gesperrt bleibt – auch für Fußgänger.



Um den letzten Bauabschnitt beim Verlegen des Bahnübergangs abzuschließen, muss die B307 von der Althaushamer Straße bis zur Agip-Tankstelle halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird mittels Ampel geregelt. „Ähnlich wie 2021 in Schliersee“, erklärte Ferdinand Kettner, der als Bauleiter der Firma Infra wieder die Fäden in der Hand hält. Weil die Bestandsstraße zu schmal ist, aber auch um Fuß- und Radweg zu bauen, ist das nicht anders händelbar. Begonnen wird mit der östlichen Straßenseite. Ab voraussichtlich Juli erfolgt der Wechsel.

Hinweisschilder ab Autobahn in Weyarn

Damit es nicht zu Rückstaus im Bereich des Bahnübergangs kommt, wird dieser vorsorglich komplett gesperrt. Dazu werden die Ampeln abgedeckt und die Abbiegespuren mit Baken abgetrennt. Der Straßenverkehr zwischen Haushams Osten und Westen wird über die Spinne-Nord umgeleitet.

Eine Komplettsperrung des Baufelds für die Asphaltierung sowie den Bau der Querungshilfe ist vom 1. bis 26. August angemeldet. Dieser Zeitraum stehe laut Kettner bereits lange fest und müsse eingehalten werden. Um die Belastung mit Durchgangsverkehr so gering wie möglich zu halten, werden wie schon 2021 ab der Autobahnausfahrt Weyarn Schilder mit Umleitungsempfehlungen über das Leitzachtal aufgestellt.

„Kaum ist der Bahnübergang offen, ist er schon wieder zu, aber da müssen wir jetzt noch durch“, stellte Bürgermeister Jens Zangenfeind zu den Ausführungen Kettners nüchtern fest und bereitete die Haushamer und Ausflügler auf lange Staus sowie Geduldsproben vor.

Kritik an Vorgehen für Fußgänger

Ziemlich verärgert zeigte er sich allerdings über den Umstand, dass der Bahnübergang an und für sich weiter arbeitet. Sprich: Sich die Schranken öffnen und schließen, aber Fußgänger und Schüler den Übergang nicht nutzen dürfen. Kettner begründete dies damit, dass dazu eine extra Fußgängerampel über die B307 nötig wäre, die den ohnehin schon eingeschränkten Verkehrsfluss weiter drosseln würde. Auch das Straßenbauamt Rosenheim habe sich dagegen ausgesprochen.

Lesen Sie auch „Putin meint es ernst“: Schweden zaudert beim Nato-Beitritt - Finnland könnte historische Verbindung brechen Drohungen des Kreml bereiten Finnland und Schweden Sorge. Die Nato würde die „Schnellspur“ für die Skandinavier öffnen - doch es geht um eine historische Entscheidung. „Putin meint es ernst“: Schweden zaudert beim Nato-Beitritt - Finnland könnte historische Verbindung brechen Mysteriöses Manöver auf dem Weg nach China: Flug von Außenminister Lawrow abrupt beendet Ein Flug von Russlands Außenminister Sergej Lawrow nach China wurde offenbar jäh beendet. Warum erfolgte der angebliche Kurswechsel - und welches Ziel hatte die Reise? Mysteriöses Manöver auf dem Weg nach China: Flug von Außenminister Lawrow abrupt beendet

Die Unterführung an der Industriestraße unweit des Bahnhofs ist für den Rathauschef alleine schon wegen der fehlenden Barrierefreiheit keine Alternative: „Es ist traurig. Wir schaffen es, auf den Mond zu fliegen, aber nicht, Fußgänger vernünftig über die Straße zu bringen.“ Die einfache Aussage „Es geht nicht“ ließ Bürgermeister Zangenfeind nicht gelten: „Ich hoffe, dass wir da noch eine intelligentere Lösung hinbekommen.“ hac