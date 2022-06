Hausham: Betrunkene provoziert Unfall und randaliert in Polizeiinspektion

Von: Sandra Hefft

Die Frau war mit 1,1 Promille unterwegs. © Tim Brakemeier/dpa (Symbolbild)

Hausham – Eine betrunkene Frau hat am Dienstag einen Unfall auf der Tegernseer Straße in Hausham provoziert. Dann bedrohte sie die hinzugerufene Polizei.

Am Dienstag (28. Juni) fuhr eine 59-Jährige in Hausham gegen 19.30 Uhr auf der Tegernseer Straße in Schlangenlinien. Das wurde der Polizeiinspektion Miesbach gemeldet.

Die Frau geriet sogar auf die Gegenfahrbahn. Dort wurde laut Bericht ein 35-jähriger Pizzalieferant in seinem Wagen gefährdet. Dieser musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeide. Dabei wurde unter anderem ein Reifen beschädigt. Der Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 500 Euro.

Die Unfallverursacherin fuhr laut Bericht „einfach weiter, ohne ihren gesetzlichen Pflichten als Unfallverursacherin nachgekommen zu sein“. Die Polizei traf die Haushamerin daheim an. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille.

Auf der Polizeiwache wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Haushamerin zeigte sich laut Polizei uneinsichtig. „Zu allem Überfluss bedrohte sie noch die eingesetzten Beamten und beschädigte die Ausnüchterungszelle in der Polizei.“

Die Frau erwartet nun mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Unfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs, Bedrohung und Sachbeschädigung. she