Erleichterung nach dem Schock über auslaufende Salzsäure am Bahnhof in Hausham

Von: Fridolin Thanner

Beim Großeinsatz haben die Kräfte die Gefahr durch die ausgelaufene Salzsäure am Haushamer Bahnhof eingedämmt. © Thanner

Hausham – Aus einem Gefahrgut-Lastwagen ist am Montagabend (20. März) in Hausham Salzsäure ausgelaufen. Rund 300 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Glücklicherweise ist es die Havarie des Lastwagens am Haushamer Bahnhof gut ausgegangen, es ist zu keinem größeren Schaden der Bevölkerung gekommen, wie das Landratsamt in seiner Bilanz mitteilt. Die Behörde lobt den professionellen Einsatz und die hervorragende Zusammenarbeit der rund 300 Kräfte.

Der Alarmierung erfolgte kurz nach 18.30 Uhr am Montag. „Da die Schadenslage zunächst unklar war und von einer räumlich begrenzten Gefahr für die Bevölkerung ausgegangen werden musste, wurde um 19.12 Uhr der Katastrophenschutz des Landkreises Miesbach informiert“, berichtet das Landratsamt. Unter der Leitung von Kreisbrandrat Anton Riblinger wurde der Schadensbereich großräumig abgesperrt. Einsatzkräfte informierten die Bevölkerung, die Fenster und Türen geschlossen zu halten. Um kurz nach 20.30 Uhr ging auch eine Warnung über die NINA-Warn-App raus.

„Der unmittelbare Schadensbereich wurde evakuiert, eine Anlaufstelle für Betroffene, die nicht kurzfristig bei Freunden oder Verwandten unterkommen konnten, am Gerätehaus der Feuerwehr Hausham eingerichtet. Dort wurden die Bürgerinnen und Bürger von Helfern des Roten Kreuzes mit Getränken und Essen versorgt“, teilt das Landratsamt mit. Etwa 40 Anwohner wurden für die Nacht in umliegenden Hotels untergebracht.

Laut Landratsamt wurden die auslaufende Salzsäure gebunden, der Tankinhalt in Container umgefüllt. Es waren 200 Feuerwehrleute der Feuerwehren Miesbach, Hausham, Agatharied, Schliersee, Parsberg, Tegernsee, Weyarn, Otterfing und Holzkirchen sowie die Feuerwehr-Landkreisführung im Einsatz, dazu zwölf Polizeikräfte, 82 Sanitäter, drei Vertreter der Abteilung Katastrophenschutz am Landratsamt, zwei THW-Vertreter und Mitarbeiter des Bauhofs Hausham. Neben den Einsatzkräften aus dem Landkreis waren auch Experten des Transport-Unfall-Informations- und Hilfeleistungssystem (TUIS), die Werks-Feuerwehr von Wacker Chemie aus Burghausen sowie der Gefahrenstoffzug der Stadt Rosenheim vor Ort.

Am Dienstagmorgen fand der Großeinsatz dann ein Ende. Gegen 6.30 Uhr wurde der havarierte Lastwagen abtransportiert und zu einem Spezialunternehmen gebracht, wo der Auflieger nun untersucht wird. Gegen 7 Uhr wurde der Bereich wieder für den Verkehr freigegeben. Zunächst fuhren Züge – am Abend war auch der Bahnverkehr eingestellt worden – durch, ohne in Hausham zu halten. Ab 8 Uhr fuhr die BRB wieder ohne Einschränkungen.

„Durch das beherzte Eingreifen der Einsatzkräfte besteht keinerlei Gesundheitsgefährdung für die Bevölkerung“, teilt das Landratsamt mit. Landrat Olaf von Löwis war nach eigenen Worten „sehr erschrocken“, als ihn die Nachricht am Montagabend erreichte. Dieser Schreckensmoment sei dann jedoch einer großen Erleichterung gewichen, als klar war, dass größerer Schaden von der Bevölkerung abgewendet werden konnte. „Ich kann allen Einsatzkräften nur einen großen Dank aussprechen. Dieser Einsatz hat bewiesen, dass das Katastrophenschutzmanagement hervorragend funktioniert. Die Zusammenarbeit vor Ort war hochprofessionell.“

Das findet auch Kreisbrandrat Riblinger: „Das Zusammenspiel aller Organisationen war hervorragend. Darauf können wir schon stolz sein.“ Positiv wertet das Landratsamt auch, dass aufgrund der Alarmierung durch die NINA-Warn-App viele Bürger über den Vorfall informiert wurden und sich selbst schützen konnten. Deshalb appelliert der Landrat, diese Warn-App herunterzuladen.