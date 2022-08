Hausham erlässt erneut Abkochverfügung für Trinkwasser

Trinkwasser muss in Hausham nun wieder abgekocht werden, bevor es genutzt werden kann. (Symbolbild) © Christin Klose/dpa

Hausham – Nach dem ersten Vorfall im Juli muss das Trinkwasser in Hausham nun erneut abgekocht werden. Es wurden bedenkliche Keime gefunden.

Wie die Gemeinde Hausham am Mittwoch (17. August) informiert, muss erneut eine Abkochverfügung für Trinkwasser erlassen werden.

Aufgrund der Anfang Juli festgestellten Verunreinigung des Trinkwassers werden seitdem täglich an mehreren Messstellen in Hausham Wasserproben genommen und in einem Speziallabor untersucht. Bei den jüngsten Untersuchungen des Wassers wurden im Trinkwassernetz der Gemeinde Hausham wieder Pseudomonaden und coliforme Keime festgestellt, teilt Geschäftsleiter Rudi Randler mit.

Zum Schutz der Bewohner Haushams und der Patienten im Krankenhaus Agatharied werden wieder umgehend schützende Maßnahmen eingeleitet. Mit der Chlorierung des Trinkwassers wurde bereits am Nachmittag des 17. Augusts begonnen. Bis eine ausreichende Konzentration im Trinkwasser erreicht ist, tritt als Vorsichtsmaßnahme zusätzliche eine Abkochverfügung in Kraft.

„Alle Haushalte der Gemeinde Hausham, einschließlich des Krankenhauses werden gebeten, Leitungswasser vorsorglich abzukochen“, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde. Bürger werden gebeten, Nachbarn über die Abkochverfügung zu informieren.

Die Chlorierung muss solange durchgeführt werden, bis die Ursache der Verunreinigung geklärt und beseitigt werden konnte. Im Krankenhaus Agatharied wurden darüber hinaus zusätzliche Vorsorgemaßnahmen ergriffen. Eine Gefährdung der Patienten oder Mitarbeiter im Krankenhaus sowie der Bewohner Haushams kann dadurch ausgeschlossen werden. ksl