Hausham FC 07: Rauer Ton um Grünen-Gemeinderat Willi Halletz

Von: Sandra Hefft

Erneut beschäftigte der Insolvenzantrag des Hausham FC 07 den Gemeinderat. Dabei griff Grünen-Gemeinderat Willi Halletz zu drastischen Worten und zog dafür absolutes Unverständnis seiner Ratskollegen auf sich. © Helmut Hacker

Hausham – Die Diskussion im Gemeinderat in Hausham um die Insolvenz des FC 07 geht weiter. Im Fokus steht Grünen-Fraktionsmitglied Willi Halletz.

Als mediales Opfer stellte sich Willi Halletz (Grüne) bei der jüngsten Haushamer Gemeinderatssitzung rund um die Insolvenz des Hausham FC 07 dar, bei der er als Generalbevollmächtigter für zwei geplatzte Kredite von zusammen 90.000 Euro nach Meinung des Gemeinderates eine maßgebliche Rolle spielte. In einer Sondersitzung im Dezember, bei der Halletz entschuldigt fehlte, wurde schließlich der vom Gemeinderat im September beschlossene Zuschuss von insgesamt 30.000 Euro zurückgenommen.

Hitzige Diskussion mit Ratsmitgliedern

Mit teils spitzfindigen Aussagen reagierte Halletz nun auf die Enttäuschung des Gremiums, das sich von ihm bei der Entscheidungsfindung für den Zuschuss hinters Licht geführt fühlte. Dritte Bürgermeisterin Ria Röpfl fand bei der Sondersitzung für die Rolle Halletz deutliche Worte. Dafür drohte ihr Halletz gar mit einer Strafanzeige, falls sie sich dafür nicht öffentlich entschuldige.

Ria Röpfl entschuldigt sich für Wortwahl, bleibt aber bei Aussage

Die Entschuldigung Röpfls für ihre Wortwahl, sich von Halletz „verarscht“ gefühlt zu haben nahm Halletz an. Röpfl erklärte dazu: „Ich hätte ein anderes Wort wählen sollen, aber es bleibt dabei, ich bin von Deiner Vorgehensweise sehr enttäuscht und empfinde sie nach wie vor als Vertrauensbruch“. Halletz reagierte darauf gereizt: „Was zur Kündigung der Darlehen geführt hat, hat weder die Öffentlichkeit noch den Gemeinderat zu interessieren“.



Georg Eham (parteilos) wurde von Halletz angegriffen, weil dieser sich in der Sondersitzung maßlos enttäuscht zeigte, dass „ein Mitglied unseres Gremiums hier involviert ist und keinen Ton gesagt hat“. Mit Wortklaubereien wetterte Halletz: „Ich habe die Darlehen gekündigt, weil ich eine Verantwortung für das Geld habe. Das heißt nicht, dass ich involviert, sondern persönlich beteiligt bin.“ Wie Halletz jetzt öffentlich bekanntgab, stammte das Geld von seinem Cousin.



Für derlei Aussagen sei es jetzt zu spät meinte Johann Bramböck (FWG): „Der Schorsch Eham hatte bei Bekanntwerden der Misere in dieser Runde ganz klar gefragt was der Hintergrund dafür sei und Du bist dagesessen und hast den Mund nicht aufbekommen.“ Dazu Halletz: „Darüber brauche ich nicht reden. Dazu müsste ich Details offen legen und schmutzige Wäsche waschen und das tue ich nicht.“



Dass hierzu laut Gemeindeordnung sehr wohl eine Benachrichtigungspflicht bestanden hätte, stellte Geschäftsleiter Rudolf Randler fest: „Es wäre Deine Verantwortung gewesen, uns zumindest darüber zu unterrichten, dass Du persönlich beteiligt bist“. Deutliche Worte für Halletz Verhalten fand auch Michael Ertl (SPD): „Hinterher mit irgendwelchen Sachen daherzukommen und zu sagen, ich weiß sogar noch mehr, sag es aber nicht, geht gar nicht und entspricht in keiner Weise dem, wie wir hier miteinander zusammenarbeiten.“



Gedächtnisverlust warf Halletz Bürgermeister Jens Zangenfeind vor und versuchte, dass mit allerlei E-Mail-Verkehr zu belegen. Das konterte der Rathauschef mit der Aufzählung von Fakten und meinte: „Ich finde es traurig, wenn wir auf einem solchen Niveau miteinander reden müssen und Du sogar mit Anzeigen drohst. Aber auch das wird dieses in Sachfragen immer fair miteinander diskutierende Gremium aushalten.“



Inwieweit Halletz den Appell von Erich Eckmair (CSU) auf sich bezieht, wonach sich jeder Gemeinderat Sitte, Moral und Anstand auf die Fahnen schreiben sollte, blieb offen. Über die von Zangenfeind gebaute Brücke („Ich verstehe nicht, warum Du so gar kein Interesse mehr an der Sache hast, wo Du doch als Trainer so gute Arbeit geleistet hast“ und „Es ist noch nicht zu spät, schauen wir nach vorne und finden eine Lösung zu Gunsten der Sportler und Kinder die nach wie vor stolz ihr FC 07-Trikot tragen.“) wollte Halletz jedenfalls nicht gehen.

Vielmehr stellte er drohend klar: „Was der Gemeinderat in dieser Sache denkt, ist mir egal. Ich muss mich für nichts rechtfertigen. In Zukunft werdet ihr euch mir gegenüber anders verhalten. Diese Beleidigungen und Unterstellungen werden definitiv unterbleiben.“ hac