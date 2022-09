Für die Gesundheit: Haushamer Gemeinderat Gerhard Klante hört auf

Nach langjähriger Tätigkeit als Gemeinderat bat Gerhard Klante (l.) aus gesundheitlichen Gründen um Entlassung. Nach Würdigung Klantes Wirken in der Runde durch Bürgermeister Jens Zangenfeind entsprach das Gremium dem Wunsch einstimmig. © Hacker

Hausham – Der Haushamer Gemeinderat Gerhard Klante (Freie Wähler) hat sein Ehrenamt niedergelegt. Das Gremium würdigte den 73-Jährigen für sein jahrelanges Engagement.

14 Jahre saß Gerhard Klante (73) für die Freien Wähler im Gemeinderat in Hausham. Nun hat der ehemalige Mittelschullehrer aus gesundheitlichen Gründen um die Entlassung aus dem Ehrenamt gebeten.

Dem hat das Gremium kürzlich in öffentlicher Sitzung einstimmig entsprochen und ihn mit einem lang anhaltenden Beifall verabschiedet. Bürgermeister Jens Zangenfeind ließ zuvor das Wirken Klantes Revue passieren und erinnerte an dessen herausragendes soziales Engagement.



Klante begründete seinen Entschluss mit der Gesundheit: „Ich habe halt nur ein Leben und das stand schon ziemlich auf der Kippe, darum möchte ich es jetzt noch bissl genießen.“ Wobei er feststellte: „Ich verlasse ein ausgezeichnetes Gremium, in dem wir gemeinsam und immer sachlich viel für Hausham erreicht und vorwärts gebracht haben.“ Der Rathauschef versicherte Klante, dass, auch wenn es dem Gremium wahnsinnig leid tue, für diese Entscheidung vollstes Verständnis bestehe.



Dank für soziales Engagement

Vor der Abstimmung hob Zangenfeind das vorbildliche Engagement Klantes hervor: „Du warst nicht nur ein guter Ratgeber, sondern immer sofort zur Stelle, wenn Menschen Hilfe gebraucht haben.“ Dabei war Klantes soziales Engagement unglaublich breit gefächert.

Schon vor der Flüchtlingswelle 2015 engagierte er sich, um Asylbewerber gut zu integrieren, und als Corona die Menschheit in den Würgegriff nahm, war er auch hier einer der ersten, der im Helferkreis aktiv wurde. „Du warst dir für nichts zu schade. Nicht, wenn es darum ging, Nachbarschaftsbeschwerden in Flüchtlingsunterkünften zu schlichten und auch nicht, an die 300 Menschen in der Auerbergsiedlung zu befragen.“ Weil das Förderprojekt „Soziale Stadt“ vor gut sieben Jahren nicht zog, hatte Klante in einer wahren Ochsentour über mehrere Wochen Klinken geputzt, um sich ein Stimmungsbild zu verschaffen, was denn die Leute, die dort wohnen, wirklich möchten. Das war dann auch, wie Zangenfeind sagte, eine gewichtige Grundlage, warum der Spielplatz saniert und der Bolzplatz an der Nagelbachstraße gebaut wurden. Schließlich erinnerte Zangenfeind noch an Klantes Einsatz bei der SG Hausham in der Sparte Handicap Integrativ, deren Ziel es ist, die Freude an Bewegung für Menschen mit Behinderung und damit ihre Integration zu fördern.

Zur Erinnerung an seine Zeit im Gemeinderat überreichte Zangenfeind Klante neben einer guten Flasche Prosecco eine Gürtelschnalle mit dem Wappen der Gemeinde Hausham und den Worten: „Was du hier geleistet hast hinterließ Spuren, und zwar solche der Menschlichkeit.“ Nach der Abstimmung, die als formaljuristischer Akt notwendig war, wird jetzt entsprechend dem Ergebnis der letzten Gemeinderatswahl der Listennachfolger verständigt und in der nächsten Gemeinderatssitzung vereidigt. hac