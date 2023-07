Hausham: Glockenstuhl der Argulakirche steht jetzt auf dem Friedhof

Aus nächster Nähe sind seit Kurzem die beiden Glocken der ehemaligen Argulakirche in ihrem Gestühl auf dem Haushamer Friedhof zu bestaunen. © Helmut Hacker

Hausham – Nach dem Abriss der evangelischen Argulakirche in Hausham um die Jahreswende 2019/2020 erinnert nun deren Glockenstuhl mit den beiden Glocken an das Gotteshaus.

Wie Bürgermeister Jens Zangenfeind in der Juni-Sitzung des Haushamer Gemeinderates zugab, hatte es sich die Gemeinde etwas zu leicht vorgestellt, dem vor dem Abriss geretteten Glockenstuhl der Argulakirche einen würdigen Platz zu geben: „Wir mussten ein paar Ehrenrunden drehen, aber es sollte auch etwas Gescheites werden.“

Das Ergebnis ist seit Kurzem auf dem Haushamer Friedhof zu sehen, wo der Bauhof das filigrane Holzkonstrukt aufgestellt hat. Nun sind auch die beiden Glocken mit der Aufschrift „Ehre sei Gott in der Höhe“ und „Friede auf Erden“ aus unmittelbarer Nähe zu sehen, die vorher nur wenige Gläubige aus so kurzer Entfernung zu Gesicht bekamen.

Bald offizielle Einweihung

Weil sie doch recht laut sind und die Friedhofs­ruhe stören könnten, werden die Glocken allerdings nicht mehr regelmäßig läuten. Was noch fehlt ist, wie Zangenfeind sagte, eine Informationstafel und die offizielle Einweihung. Beides soll demnächst nachgeholt werden. Entstanden ist das evangelische Gemeindezentrum Hausham 1970. Im Jahr 1999 wurde schließlich der Kirchturm mit den beiden Glocken angebaut.

Platz für Haus für Kinder

Namenspatronin für die Kirche wurde die Publizistin und Reformatorin Argula von Grumbach, die um 1492 auf der Burg Ehrnefels in Bayern geboren wurde, vermutlich 1554 im fränkischen Zeilitzheim verstarb und Zeit ihres Lebens eine „glaubensstarke“ Weggefährtin Martin Luthers gewesen sein soll. Am 20. Oktober 2019 wurde die Argulakirche schließlich nach einem langen Entscheidungsprozess entwidmet und anschließend abgerissen. An ihrer Stelle möchte die Gemeinde ein Haus für Kinder bauen.