Hausham denkt über Ladeinfrastruktur für E-Mobilität nach

Bald könnte es in Hausham E-Ladesäulen am Rathaus, am Bahnhof, am Alpengasthof und an der Anton-Weilmaier-Schule geben. © Hacker

Hausham – Aktuell gibt es in Hausham keine einzige Ladesäule für E-Autos. Gemeinsam mit der Energie Südbayern GmbH soll sich das nun ändern.

Der errechnete Bedarf für öffentlich zugängliche E-Ladesäulen in der Gemeinde Hausham liegt laut Experten aktuell bei 50. Tatsächlich gibt es aber derzeit keine einzige. Deswegen ließen sich die Gemeinderäte zum Thema informieren. Versehen mit dem breiten Tenor aus dem Gremium, dass der Ausbau der Ladeinfrastruktur eigentlich nicht Aufgabe der Kommunen sei, kamen schließlich vier Ladesäulen auf gemeindeeigenem Grund in die engere Auswahl. Ein Beschluss wurde noch nicht gefasst.

Zwar werde, wie Bürgermeister Jens Zangenfeind betonte, E-Mobilität in den nächsten Jahren weiter Fahrt aufnehmen, aber nicht der alleinige Antrieb der Zukunft sein: „Ich meine, der Mix macht es. Wir sollten daher einen Mittelweg gehen und deswegen auch in die E-Mobilität unvoreingenommen einsteigen.“ Dabei machte er allerdings keinen Hehl daraus, dass der Ausbau der dafür notwendige Ladeinfrastruktur keine Pflichtaufgabe sein könne: „Strom verkaufen ist nicht unsere Kernkompetenz.“

Energie Südbayern berät Hausham

Wie eine Ladeinfrastruktur in Hausham aussehen könnte, trug Josef Lipp von der Energie Südbayern (ESB) vor. Gemessen an der Einwohnerzahl, hätte die Gemeinde einen Bedarf von 50 Ladesäulen. Für den Anfang schlug Lipp sechs Doppelnormalladesäulen sowie eine Schnellladesäule am Edeka-Parkplatz vor. Anfreunden konnte sich das Gremium schließlich mit vier Standorten: Rathaus, Bahnhof, Alpengasthof und Anton-Weilmaier-Schule.

Als Rundum-Service-Paket würde die ESB die Stromtankstellen auf Sharing-Basis betreiben. Dieses Paket umfasst Aufbau und Betrieb inklusive Wartung und Abrechnung. Die Gemeinde müsste dafür die Hälfte der Beschaffungskosten übernehmen. Wie Lipp sagte, liegen diese für eine Doppelnormalladestation bei zirka 20.000 Euro, wofür es je nach Förderprogramm bis zu 10.000 Euro Zuschuss gebe.

Ladesäulen müssen sich erst etablieren

Georg Eham (parteilos) wollte dazu wissen, ob die Gemeinde dann nur Investor sei oder es auch eine Rückvergütung gebe. Erfahrungsgemäß sei davon anfangs nicht auszugehen, meinte Lipp: „Die Ladepunkte müssen sich erst etablieren. Nach zwei, drei Jahren kann es aber ganz anders ausschauen und vertraglich neu geregelt werden.“

Dabei helfe das transparente Reporting, das auch der Gemeinde monatlich zur Verfügung gestellt werde. „Falls der Bedarf unerwartet früh durch die Decke geht oder sich zusätzliche Säulen rentieren, bin ich aber der Erste, der Sie darüber informiert“, versprach Lipp.

Kunden wollen nur eine App oder Karte

Von einem eigenen Betrieb der E-Tankstellen durch die Gemeinde riet Lipp auf Nachfrage von Bürgermeister Jens Zangenfeind ab: „Möglich ist das, aber dann würde Hausham als Kleinanbieter dastehen und müsste sich auch um die Abrechnung kümmern.“ Dazu gab der Experte zu bedenken, dass dies für viele Kunden unattraktiv sei, weil sie lieber überall mit nur einer App oder Karte bezahlen möchten.

So informiert, sagte der Rathauschef zu, dass die Gemeinde durchaus gewillt sei, den Stromern das Laden leichter zu machen: „Wir denken jetzt intensiv nach und melden uns. Mehr als null Ladesäulen sollten wir in Zukunft schon haben.“ hac