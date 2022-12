Hausham lädt zur Altbürgerweihnacht – 1000 Euro für Seniorenarbeit

Die 250 Euro wurden an (v.l.) Rudolf Fertl (VdK), Anita Mayr (Elisabethenverein), Anastasia Willert (Gemütliche Runde Agatharied) und Martina Grabichler (AWO) übergeben. Möglich gemacht hatten das Walter Holzfurtner und die Gemeinde, deren Dank an die Senioren Jens Zangenfeind überbrachte. © Helmut Hacker

Hausham – Als einen Höhepunkt der Vorweihnachtszeit bezeichnete Haushams Bürgermeister Jens Zangenfeind die Altbürgerweihnacht, die zwei Jahre ausfallen musste.

Heuer lud die Gemeinde Hausham wieder ein und rund 240 Senioren verbrachten einen netten Nachmittag im Saal des Alpengasthofs Glück Auf.

Dabei wurden auch vier Umschläge mit je 250 Euro an die AWO Hausham, den VdK Hausham, den Elisabethenverein und die Gemütliche Runde in Agatharied übergeben. Möglich gemacht hatte dies ein von Walter Holzfurtner organisiertes Benefiz-Adventskonzert, dessen Spenden­erlös die Gemeinde auf 1000 Euro verdoppelte.

„Wir bedanken uns aufrichtig bei Ihnen, die heute hier sind und den Senioren, die leider nicht kommen konnten, dafür, dass sie alle die Grundlage für unseren Wohlstand und Sicherheit gelegt haben“, sagte Zangenfeind zur Begrüßung im gut gefüllten Saal. Weiter erinnerte er daran, dass diese Generation lange hart gearbeitet hat, oft auf vieles verzichten und schlimme Zeiten durchmachen musste: „Was viele Menschen in der Ukraine derzeit ertragen müssen, war auch für Sie teilweise jahrelang furchtbares Schicksal.“

Die älteren Haushamer Mitbürger spielen nach Überzeugung des Rathauschefs eine tragende Rolle für eine starke und soziale Ortsgemeinschaft: „Wir können von Ihnen nicht nur viel lernen, Sie engagieren sich auch dafür, dass der Kitt zwischen Alt und Jung in unserer Gemeinde so gut hält.“ Als nette Geste haben dann auch Kindergarten-Kinder einen tollen Auftritt hingelegt, der mit viel Applaus belohnt wurde.



Gerne verdoppelte die Gemeinde die Spende von 500 Euro, die Walter Holzfurtner Anfang Dezember bei einem Adventssingen in der katholischen Pfarrkirche St. Anton gesammelt hatte. Bei kostenlosem Eintritt traten unter anderem der Schlierseerer Alpenchor unter Leitung von Timm Tzschaschel, die Scheeleit‘n-Musi, der Kirchtalanger Dreigsang und die Bläsergruppe der Musikschule Schlierach/Leitzachtal sowie Regina Biegl an der Zither und Johannes Mehringer als Moderator auf. „Das war das elfte Adventssingen das ich organisieren durfte, und nachdem davon bisher die Kirche und die Ganzjahreskrippe profitieren konnten, dachte ich, diesmal sollen die Senioren dran sein“, erklärte Holzfurtner und fügte augenzwinkernd noch an: „Aber nicht, weil ich selber auch schon einer bin.“



So wurde schließlich noch bei bester Stimmung viel erzählt, gelacht und natürlich gut gegessen. Umrahmt wurde der gemütliche und adventliche Nachmittag mit musikalischen Auftritten, die Martin Riedl moderierte. hac