Hausham: Neue Garage für den Bully – Chance für SG Fußballer

Vehikel in Übergröße: Der Pisten-Bully mit Spurgerät ist ziemlich lang und passt so den Winter über nicht in eine herkömmliche Garage. Über einen Neubau und ob die Sommer-Garage der Raupe zukünftig die Fußballer der SG Hausham nutzen können, möchte der Gemeinderat nach einem Ortstermin bei einer seiner nächsten Sitzungen entscheiden. © Helmut Hacker

Hausham – Weil die Pistenraupe keinen Platz in der Sommer-Garage neben dem Haushamer Sportstüberl hat, steht sie rund vier Monate im Freien. Abhilfe soll ein Neubau schaffen.

„Wenn der Schnee da ist, haben wir immer eine tolle Loipe“, stellte Bürgermeister Jens Zangenfeind kürzlich in der Gemeinderatssitzung anerkennend fest. Dafür verantwortlich sind, wie Zangenfeind sagte, die Pistenverantwortlichen und die Pistenraupe. Wie Bauhofleiter Christian Freiwang erklärte, ist diese aber mit dem angebauten Spurgerät zu lang, um über den Wintermonaten in den Garagen am Sportstüberl untergestellt zu werden. Einen jeweils kurzfristigen An- und Abbau des Rüstsatzes schloss Freiwang als nicht realistisch aus.



Abhilfe soll nun laut Sitzungsvorlage eine neue, rund sieben mal zehn Meter große Garage in einfacher Holzbauweise westlich der Tennisplätze schaffen. Darin Platz finden soll auch ein 1000 Liter Dieseltank. Rund 35.000 Euro netto müsste die Gemeinde dafür gemäß unverbindlichem Kostenvoranschlag berappen. Der auserkorene Baugrund gehört dem Landratsamt, das aber der Gemeinde bereits seine Zustimmung signalisiert hat. Weil, wie Zangenfeind sagte, die Fußballer der SG Hausham einen hohen Zulauf haben und schon eine geraume Zeit nach einem Aufenthaltsraum suchen, könnten mit dem Neubau zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden. Wie der stellvertretende Spartenleiter Florian Fink bei der Sitzung sagte, würden die Kicker nämlich liebend gerne die dann freie Garage übernehmen.



Kassier Stefan Lammel ergänzte, dass dies keinesfalls eine Konkurrenz zum Sportstüberl sein soll: „Es geht uns nur um einen Aufenthaltsraum.“ Dass der Ausbau der nicht isolierten Garage nicht ganz ohne ist, war den beiden Sportfunktionären klar. Wobei Lammel sagte, dass die Sparte schon ein bisschen Geld habe und der Ausbau nur peu à peu erfolgen soll.



Georg Eham (parteilos) stellte zur Diskussion, ob es angesichts der Haushaltslage überhaupt nötig sei, eine so teure Garage zu bauen oder nicht ganz andere Wege beschritten werden sollten: „Ich frage mich, ob es bei immer schneeärmeren Winter nicht günstiger wäre, den Pisten-Bully zu verkaufen und stattdessen die Loipenpflege fremd zu vergeben.“



Dem widersprach Landwirt Hans Bramböck (FWG) vehement und meinte, dass es mit dem Pisten-Bully praktisch keine Flurschäden gibt: „Ich spiele sicher nicht das Versuchskaninchen, wenn dann jemand mit einem Traktor samt Spurgerät über die Wiesen ackert.“



Hausham ohne eine gut gepflegte Loipe möchte sich Sascha Privitera (Grüne) nicht vorstellen: „Dazu gehört die Raupe in eine vernünftige Garage.“ Auch den Bedarf der Fußballer sah Privitera, bat aber darum, dies vorher noch sauber durchzuprüfen und erst dann zu entscheiden. Offen sei beispielsweise, ob sich der Bayerische Fußballverband (BFV) an Umbaukosten beteiligen würde. Bedenken anderer Art meldet Peter Wagner (SPD) an: „Für die Pistenraupe und die Fußballer wäre das natürlich ein Gewinn. Als Platzwart frage ich mich aber, ob die Garage groß genug ist, um zukünftig vielleicht auch noch andere Geräte für die Platzpflege unterzubringen?“



Am Ende stellte Zangenfeind fest, dass er nur ungern einen 10:11 Beschluss herbeiführen wollte: „Ich bin ein Freund, möglichst viele Gemeinderäte mitzunehmen“. Einig war sich das Gremium aber, die Abstimmung zu vertagen und dem Vorschlag von Tom Leidgschwendner (CSU) zu folgen, sich die ganze Sache erst noch einmal bei einem Ortstermin anzuschauen. Helmut Hacker