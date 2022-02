Neuer Chef für das Krankenhaus Agatharied

Von: Fridolin Thanner

Benjamin Bartholdt (2.v.l) folgt auf Michael Kelbel (2.v.r.) als Vorstand des Kreiskrankenhauses Agatharied. Bei der Amtsübergabe dabei waren Landrat Olaf von Löwis (r.) und Stellvertreter Jens Zangenfeind. © LRA

Hausham – Vorstandswechsel im Krankenhaus Agatharied: Benjamin Bartholdt übernimmt den Chefposten vom langjährigen Geschäftsführer Michael Kelbel.

Die Beschäftigten des Krankenhauses Agatharied haben einen neuen Chef. Benjamin Bartholdt ist neuer Vorstand des Kreiskrankenhauses und Nachfolger von Michael Kelbel. Dieser hatte schon 2021 angekündigt, seinen bis Sommer 2023 laufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen, und freut sich, dass nun schon frühzeitig geregelt ist, wie es weitergeht. „Ich finde das super“, sagt Kelbel.

„Auf diese Weise haben wir jetzt Klarheit für unsere Mitarbeiter, wie die langfristige Führungsstruktur auch über das Jahr 2023 hinaus sein wird. Diese Sicherheit sind wir unseren Mitarbeitern schuldig“, erklärt Landrat Olaf von Löwis. „Das Krankenhaus braucht Sicherheit“, betont auch Kelbel, der an der Regelung seiner Nachfolge beteiligt war.

Neubau eines Bettenhauses geplant

Er selbst ist nun raus aus der operativen Verantwortung, arbeitet aber an Projekten weiter. Kelbel kümmert sich derzeit noch um die Erweiterung der Krankenpflegeschule. Auch für den geplanten Neubau eines Bettenhauses arbeitet Kelbel am Businessplan. „Ich kann Bartholdt Projekte abnehmen“, bietet Kelbel an. Generell ist er aber froh, dass sein Arbeitstag nun nicht mehr 14 bis 18 Stunden hat, wie er sagt.

Das Krankenhaus, ein Kommunalunternehmen, steht vor großen Herausforderungen. Es habe sich in den vergangenen Jahren und während der Corona-Krise als leistungsfähig, wertvoll und unverzichtbar gezeigt, erklärt von Löwis. „Ich kann gar nicht hoch genug schätzen, wie sich unser Krankenhaus unter der Leitung von Herrn Kelbel medizinisch entwickelt hat und wie gut das Haus die aktuelle Ausnahmesituation bewältigt.“

Seit 2012 beim Krankenhaus Agatharied

In die Zukunft führt es Benjamin Bartholdt, der mit seinem Konzept die Vertreter des Landkreises als Eigentümer und den Verwaltungsrat überzeugte. Sie hatten sich auf eine interne Lösung festgelegt – und dann auf Bartholdt. „Ich bin der Überzeugung, das ist der richtige Weg“, sagt von Löwis.

Diplomkaufmann Bartholdt kam 2012 als Prokurist für den Bereich Unternehmensentwicklung und -steuerung zum Krankenhaus Agatharied. Nun ist er „sehr dankbar, dass ich ein Haus übernehmen darf, das unter der Führung von Herrn Kelbel in Medizin, Pflege und Therapie so hervorragend aufgestellt wurde“. ft