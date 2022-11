Hausham plant Bürgerbus: Fahrt bis Miesbach – ein Jahr Probezeit

2018 ist der Netto-Markt von der Nagelbachstraße ins Haushamer Ortszentrum umgezogen. Seither ist das Einkaufen für mobilitätseingeschränkte Anwohner im Bereich der Auerbergsiedlung und der Tegernseer Straße schwierig geworden. Ein kostenloser Bürgershuttle soll Abhilfe schaffen. © Helmut Hacker

Hausham – Kürzlich hat der Haushamer Gemeinderat über die Einführung des Projektes Bürgerbus debattiert. Mehrheitlich stimmte das Gremium schließlich einer einjährigen Probephase zu.

Die Kosten dafür schätzt die Verwaltung auf gut 30.000 Euro. Ausgeschrieben werden muss die Linie durch das Landratsamt. Weil der Bus auch nach Miesbach fahren soll, wird eruiert werden, ob sich die Stadt an dem Fahrdienst beteiligen möchte.

Ein Auslöser für die Konzeption eines Bürgerbusses war, dass es nach der Schließung des Netto-Marktes an der Nagelbachstraße praktisch keine fußläufigen Einkaufsmöglichkeiten im Bereich Auerbergsiedlung mehr gibt. „Gerade älteren Bürger und denjenigen, die keine Chance haben, mit dem Auto einzukaufen, wäre damit sehr geholfen“, ist Bürgermeister Jens Zangenfeind überzeugt. Als weiteren Nebeneffekt hofft die Verwaltung, dass dann auch auf einige Privatfahrten verzichtet wird.



Angepeilte Haltestellen sind die Auerbergsiedlung, Alpenstraße, Tegernseer Straße (Netto), neues und altes Rathaus und die Geschäfte beim Kreisel an der Oberen Tiefenbachstraße. Von dort soll es dann nach Agatharied zum Staudenhäusl und zum Krankenhaus sowie nach Miesbach im Bereich Edeka und zum Stadtplatz gehen. Fahren soll der Bus an zwei Wochentagen und jeden zweiten Samstag. Pro Tag sind jeweils mindestens fünf Touren vorgesehen. Die Fahrten sollen kostenlos sein.

Nach Angaben der Verwaltung würden so auf die Gemeinde realistisch pro Fahrtag Kosten von 200 bis 300 Euro zukommen. Die Taktung soll so gewählt werden, dass sie möglichst günstig für Einkäufe in Hausham, aber auch zu den Markttagen in Miesbach passt.



Die Aufnahme der Kreisstadt in das Haltestellennetz sieht der Rathauschef als wichtig an: „Wir bilden mit Miesbach nach dem Regionalplan ein Mittelzentrum. Daher sind wir der Meinung, dass die gegenseitige Erreichbarkeit gegeben sein muss.“ Hausham hofft, dass der Beschluss dann auch beim Miesbacher Stadtrat als „ein freundliches Signal“ aufgenommen wird und dieser sich eine finanzielle Beteiligung an dem Bürgerbus vorstellen kann. hac