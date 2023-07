Hausham: Über Nacht 1500 Euro Schaden an geparktem Ford

Von: Sandra Hefft

Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Hausham – Von Samstag auf Sonntag kam es an der Alten Tegernseer Straße in Hausham zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Ford Fiesta. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In der Nacht von Samstag (1. Juli) auf Sonntag (2. Juli) wurde an der Alten Tegernseer Straße in Hausham ein geparktes Auto beschädigt.

Der Ford Fiesta eines 46-Jährigen Haushamers stand über Nacht am Straßenrand“ nahe der Einmündung auf die Miesbacher Straße. „Am Sonntagmorgen musste der Besitzer feststellen, dass sowohl die Front- als auch die Heckscheibe eingeschlagen war“, erklärt die Polizei. Auch der rechte Außenspiegel war abgebrochen.

Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf mindestens 1500 Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Miesbach unter Telefon 08025/2990 zu melden.