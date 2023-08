Hausham und Holzkirchen schaffen für 3420 Euro je zwei Bio-Toiletten an

Bio-Toiletten wie diese im Probebetrieb in Kreuth stehen in Hausham und Holzkirchen bald dauerhaft. © REO

Hausham/Holzkirchen – Kürzlich haben die Gemeinderäte in Hausham und Holzkirchen einstimmig den Kauf von jeweils zwei Bio-Toiletten beschlossen. Damit möchten die Gemeinden den dringenden Bedürfnissen gerade an exponierten Stellen Rechnung tragen.

Für das mit Mitteln aus dem Leader-Programm geförderte Bio-Toiletten-Projekt hat die Regionalentwicklung Oberland (REO) für die Gemeinden Kreuth, Hausham, Bayrischzell, Waakirchen, Holzkirchen und Schliersee die Projektträgerschaft übernommen. Die Zweckbindungsfrist der Förderung beträgt, wie REO-Projektmanager Thorsten Schär bei der Sitzung in Hausham vortrug, fünf Jahre.



Bei Bio- oder auch Trockentoiletten werden die Fäkalien ohne Wasserspülung direkt in einen mit Rindenmulch oder Stroh gefüllten Behälter geleitet. Die Entsorgung der Hinterlassenschaften erfolgt durch den Anbieter in Kläranlagen. Weil die Toiletten weder Fundament noch Strom- oder Wasseranschluss benötigen, eignen sie sich laut Schär auch für wechselnde Standorte. Ausgestattet sind die holzvertäfelten stillen Örtchen mit einem Toilettensitz, einem Pissoir sowie einem ausklappbaren Wickeltisch. Für Helligkeit sorgen ein transparentes Dach sowie eine solarbetriebene Beleuchtung.



Nach einer öffentlichen Ausschreibung, erklärte Schär, werden bei dem wirtschaftlichsten Angebot für zwei Toiletten einmalig 7600 Euro fällig. Davon übernimmt Leader 50 Prozent, die REO schießt nochmal zehn Prozent zu. Somit verbleiben bei den Gemeinden einmalig 3420 Euro. Hinzu kommen nicht förderfähige monatlichen Kosten von rund 200 Euro pro Toilette bei der Full-Service-Variante. Diese beinhaltet zweimal wöchentlich Kontrolle mit Leerung und wurde von den Verwaltungen beider Gemeinden einhellig vorgeschlagen und abgenickt.



Haushams Bürgermeister Jens Zangenfeind warb um Zustimmung, weil wie er sagte, weder Optik noch Nachhaltigkeitsgründe für das dauerhafte Aufstellen von Chemie-Toiletten sprechen. Barrierefrei sind die Toiletten zwar nicht, Erich Kogler (FWG) wünschte sich aber zumindest einen halbwegs ebenerdigen Zugang: „Vielleicht könnten wir die Standorte ja baulich so herrichten, dass das möglich ist?“ Schär sagte zu, das zu prüfen. Als Standorte sind in Hausham der Wanderparkplatz Gindelalm und der Bereich Haidmühl vorgesehen, wobei Georg Eham (parteilos) vorschlug, diese im Winter gegebenenfalls in den Bereich der Langlaufloipe zu verlegen. In Holzkirchen sollen die stillen Örtchen wie schon beim Probebetrieb am Spielplatz an der Flinspachstraße und am Wanderparkplatz Hackensee aufgestellt werden.



Wie Schär sagte, sollen die Bio-Toiletten spätestens im Frühjahr 2024, möglichst aber noch heuer einsatzbereit sein. Für Zangenfeind der richtige Schritt: „Rohr frei für die Biotoiletten!“ hac