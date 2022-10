Parkplatzfrage im Gemeinderat Hausham

Hausham: Wohnungsbau am Krankenhaus – Diskussion wegen Stellplätzen im Gemeinderat

Hausham – Der Landkreis Miesbach möchte nahe des Krankenhauses in Agatharied (Hausham) 100 Wohnungen bauen. Das Thema beschäftigte den Haushamer Gemeinderat.

Der Landkreis würde gerne auf dem südlich des Krankenhauses gelegenen freien Grundstück rund 100 Personalwohnungen in bis zu acht Einzelgebäuden bauen.

Allerdings sieht der Haushamer Gemeinderat bezüglich der Stellplätze gewisse Problematiken, die zuerst gelöst werden müssen. Dennoch beschloss das Gremium in seiner jüngsten Sitzung, gegen zwei Stimmen, in einem ersten Schritt eine Teilfläche des Sondergebietes „Zentrales Krankenhaus Agatharied“ herauszulösen um dafür einen eigenen Bebauungsplan aufzustellen. Das war formal nötig, um auch eine übergangsweise Belegung der Wohnungen mit Mitarbeitern der Landkreisbehörden oder Gemeinde Hausham zu ermöglichen.

Bezahlbarer Wohnraum geplant

Vorgestellt hatte das langfristig geplante Projekt Kreiskämmerer Gerhard de Biasio. In einer ersten groben Skizze zeigte er dem Gremium die terrassenförmige Anordnung der Gebäude, in deren Mitte eine Art Campus mit Tiefgarage geplant ist. Gebaut werden soll bezahlbarer Wohnraum entsprechend den Vorgaben des kommunalen Wohnraum-Förderprogramms. Auf die Frage von Thomas Danzer (SPD) bestätigte de Biasio, dass sich das Grundstück im Besitz des Landkreises befindet.

Aufhorchen ließ den Gemeinderat, dass nur ein Teil der benötigten Parkplätze in der Tiefgarage und die restlichen in dem noch zu bauenden, mehrgeschossigen Parkdeck nachgewiesen werden sollen, das aber von den Wohnungen fußläufig rund 500 Meter entfernt liegen wird. „Auf dem gesamten Gelände sind dann insgesamt 1250 Parkplätze nachgewiesen. Selbst wenn das Parkdeck eine Ebene weniger bekommt, reichen die Parkplätze allemal, weil das Krankenhaus auch nicht so dynamisch gewachsen ist wie angenommen“, sagte de Biasio. Bauamtsleiterin Petra Sperl ergänzte: „Heute geht es zuerst einmal darum, ob der Gemeinderat dem überhaupt positiv gegenübersteht.“ Ungeachtet dessen steht laut Sperl die Parkplatzdiskussion außer Frage: „Wo welche Parkplätze sind, muss im weiteren Verlauf des Verfahrens festgeschrieben werden.“



Parkplatzfrage im Gemeinderat Hausham

Für Michael Ertl (SPD) war die Erklärung zu vage: „Solange die Parksituation nicht geklärt ist, stimme ich dem nicht zu.“ Auch Georg Eham (parteilos) tat sich schwer: „Ich stelle es mir schwierig vor, die Parkplätze auf dem Grundstück nachzuweisen.“



Erich Eckmair (CSU) bat darum, in die Diskussion „keinen negativen Touch“ reinzubringen: „Am Krankenhaus bezahlbare Wohnungen zu schaffen finde ich super. Es wird zwar ein langer Weg, aber das ist der erste Schritt.“ Grundsätzlich positiv stand dem Wohnungsbau auch Bürgermeister Jens Zangenfeind gegenüber. Wie Tom Leid­gschwendner (CSU) hat der Rathauschef aber Zweifel, dass die weit entfernten Parkplätze im Parkdeck der Weisheit letzter Schluss sind: „Was auf keinen Fall passieren darf, ist, dass dann rund ums Staudenhäusel und in Agatharied alles zugeparkt wird. Das Thema Parken am Krankenhaus beschäftigt uns schon Jahre und muss vorher ein für alle Mal geklärt sein.“



Ria Röpfl (FWG) fragte außerdem nach, ob die schmale St.-Agatha-Straße, die zu dem geplanten Wohnen führt, überhaupt für ein solches verstärktes Verkehrsaufkommen ausreicht, und Thomas Danzer wollte zudem wissen, ob das dann den Patienten zuzumuten ist. De Biasio sagte zu, auch diese Überlegungen ins Hausaufgabenheft mit aufzunehmen und Lösungen vorzustellen. „Wenn wir alles unter einen Hut bringen, ist das Projekt prinzipiell super. Im jetzigen Stadium verbauen wir uns nichts, wenn wir zustimmen“, war das Resümee Zangenfeinds, dem sich der Gemeinderat bis auf Ertl und Eham anschloss. hac