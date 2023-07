Haushamer Regisseur Markus H. Rosenmüller erhält Kulturpreis

Von: Sabrina Winklmaier

Große Freude über die Auszeichnung: Bezirkstagspräsident Josef Mederer (l.) mit Marcus H. Rosenmüller. © WOLFGANG ENGLMAIER

Hausham – Markus H. Rosenmüller aus Hausham hat den Oberbayerischen Kulturpreis erhalten. Comedian Simon Pearce lobte in seiner Rede das Schaffen des Regisseurs.

Als eine „große Kunst, sein Publikum über viele Jahre hinweg zu halten und zu unterhalten“, beschrieb Bezirkstagspräsident Josef Mederer das Schaffen von Haushamer Regisseur Marcus H. Rosenmüller. Anlass dafür war die Verleihung des Oberbayerischen Kulturpreises im Kloster Seeon. Der Bezirk Oberbayern vergibt den mit jeweils 5000 Euro dotierten Preis bereits seit 1980 jährlich an zwei Persönlichkeiten, die sich um die Kultur in Oberbayern verdient gemacht haben. Neben Rosenmüller erhielt das Kinderlieder-Duo Sternschnuppe die Auszeichnung.



Marcus H. Rosenmüller wurde 1973 in Tegernsee geboren und wuchs in Hausham auf. Sein Studium absolvierte er an der Hochschule für Film und Fernsehen München und drehte danach zunächst mehrere Dokumentarfilme der Reihe „Irgendwo in Bayern“ für den Bayerischen Rundfunk. Seinen großen Durchbruch schaffte Rosenmüller 2006 mit dem Kinofilm „Wer früher stirbt ist länger tot“, der Film lockte bundesweit 1,8 Millionen Zuschauer in die Kinosäle. Ein Jahr darauf folgte der Kinofilm „Schwere Jungs“ und mit „Beste Zeit“ der erste Teil seiner vom Bayerischen Rundfunk finanzierten Trilogie. 2008 drehte er den historischen Film des bayerischen Räubers Mathias Kneißl aus dem Dachauer Hinterland. Zwei Jahre später folgte „Sommer in Orange“, 2018 verfilmte Rosenmüller das Leben des deutschen Torwarts Bert Trautmann, der in der Nachkriegszeit in England sehr erfolgreich war.



Haushamer ist mehrfach ausgezeichnet

Für sein Schaffen wurde der Haushamer bereits mehrfach ausgezeichnet. 1999 erhielt der den Deutschen Filmpreis in Gold und den Bayerischen Filmpreis. 2007 erhielt der den Preis für die beste Nachwuchsregie und 2020 für das beste Drehbuch.



Comedian und Schauspieler Simon Pearce würdigte Rosenmüller in seiner Laudatio als „wahnsinnig tollen Menschen, der mit Normalität ein Star geworden sei“. Pearce lobte vor allem Rosenmüllers Fähigkeit, komplexe und schwierige Themen mit einer angenehmen Leichtigkeit zu zeigen, ohne die Probleme zu verraten oder zu verleugnen. „Und neben der Einfühlsamkeit deiner Erzählungen kannst du wie wenige andere das Normale abbilden und die Ästhetik darin zeigen anstatt der Langeweile.“