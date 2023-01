Gemeinde Hausham verleiht vier Ehrennadeln bei Neujahrsempfang

Von: Sabrina Winklmaier

Teilen

Herausragendes Engagement: (v.l.) Georg Englhart, Peter Salamon, Ernst Fiechter und Günter Montag wurden mit der Ehrennadel der Gemeinde Hausham ausgezeichnet, die Verleihung übernahm Bürgermeister Jens Zangenfeind (r.). © Helmut Hacker

Hausham – In Rahmen des diesjährigen Neujahrsempfangs verlieh Bürgermeister Jens Zangenfeind vier Bürgern die Ehrennadel der Gemeinde Hausham samt Urkunde. Beschlossen hatte dies zuvor der Gemeinderat.

Zu den so Ausgezeichneten gehörte Günter Montag, der seit vielen Jahrzehnten beim Roten Kreuz engagiert ist und dabei die BRK-Bereitschaft in Hausham wesentlich geprägt hat. Auch bei großen Einstätzen wie den Hochwassern in Dresden 2009 und 2013 im Landkreis Miesbach stand Montag ebenso an vorderer Stelle wie bei der Flüchtlingshilfe 2015 und bei der Schneekatastrophe 2019.



Für jahrzehntelangen ehrenamtlichen Einsatz für Tracht, Brauchtum, Kultur und Sprache wurde Georg Englhart geehrt. Nicht nur ist Englhart seit 1977 Mitglied des Trachtenvereins Agatharied, sondern war von 1990 bis September 2021 auch dessen Erster Vorsitzender. Daneben engagierte sich der überzeugte Trachtler von 1996 bis 2008 als Erster Vorstand der Gaugruppe Oberes Schlierach- und Leitzachtal und hat 2009 das Gaufest des Oberlandler Gauverbandes in Agatharied organisiert. Dass der Trachtenverein Agatharied heute über 350 Mitglieder und eine rund 40 Kinder starke Jugendgruppe hat, ist laut Rathauschef ein weiterer Verdienst Englharts.

Den Titel „Chauffeur der Könige“ hat sich Ernst Fiechter genauso redlich verdient wie die Ehrennadel. Schließlich koordiniert er seit 30 Jahren die Sternsinger-Aktion in Agatharied, bei der über diese lange Zeit eine enorme Summe für den guten Zweck gesammelt wurde. Dabei ist das nur ein ehrenamtliches Engagement, dem sich Fiechter verschrieben hat. Im Jahr 1971 trat er dem THW bei, 1988 war er dann maßgeblich bei der Gründung der THW-Jugendgruppe des Ortsverbands Miesbach beteiligt. Seither ist er auch deren Leiter und ist damit über die bayerischen Grenzen hinaus dienstältester Jugendbetreuer im THW.



Bereits vor einigen Monaten wurde Diakon i. R. Peter Salamon die Ehrennadel im Kreise seiner Feuerwehrkameraden übergeben. Zangenfeind erinnerte an das offene und bodenständige Engagement Salamons, als es 2003 um die Neuorganisation und Zusammenlegung der damals noch selbständigen Pfarreien Agatharied und Hausham ging. Nicht nur deswegen, sondern weil der „Diakon im Unruhestand“ bis heute als Notfall-Seelsorger bei der Feuerwehr Hausham Dienst tut, fiel es dem Gemeinderat leicht, ihm diese Ehrung zuteilwerden zu lassen. hac