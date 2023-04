Bayerischer Jagdverband: Hegeschau der Kreisgruppe im Waitzinger Keller

Von: Sabrina Winklmaier

Teilen

Für seine Rede auf der Hegeschau vergangenen Samstag im Waitzinger Keller erhielt stellvertretender Ministerpräsident Hubert Aiwanger viel Applaus. Er forderte einen regulierten Abschuss des Wolfes. © Sabrina Winklmaier

Miesbach – Am vergangenen Samstag fand die Hegeschau der Kreisgruppe Miesbach des Bayerischen Jagdverbandes statt. An den Tafeln dominierten zwar die Trophäen und Geweihe von Hirsch, Reh und Gams, in der Rede von Hubert Aiwanger, stellvertretender Ministerpräsident, war es ein anderes Tier: der Wolf.

Geweihe aus dem gesamten Landkreis hingen am vergangen Samstag im Waitzinger Keller bei der diesjährigen Trophäenschau der Kreisgruppe Miesbach des Bayerischen Jagdverbandes aus. Jäger und Interessierte hatten dort die Möglichkeit, miteinander in Kontakt zu kommen und etwas über die Jagd zu erfahren.

„Die Hegeschau ist eine gute Gelegenheit, sich zu informieren und Einblicke in das Wirken der Jäger zu bekommen“, betonte Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller. Auch Landrat Olaf von Löwis betonte in seinem Grußwort, wie wichtig der persönliche Austausch zwischen Jägern, Waldbesitzern und Behörde sei. Wald, Wild und Jagd ist seiner Aussage nach ein „extrem konfliktbeladener Themenbereich“, den man nur mit persönlichem Austausch entschärfen kann. Auch Landtagspräsidentin Ilse Aigner war es wichtig, „alle in ein Boot zu holen“, wie sie sagte. Klar praktizierter Naturschutz sei nur mit der Jagd möglich.

Aiwanger: „Wo er schadet, muss der Wolf entfernt werden.“

Hauptredner war stellvertretender Ministerpräsident Hubert Aiwanger, selbst Jagdscheinbesitzer. Die Reviere müssen laut Aiwanger „geachtet und gepflegt werden wie der eigene Augapfel“. Auch er sprach sich für einen direkten Austausch mit Jägern, Förstern und Waldbauern aus. Dann würde man den Störfaktor Politiker „von oben“ nicht mehr brauchen, wofür er kräftigen Applaus erhielt. Eine vernünftige Balance im Wald erhalte man nur, indem man gezielt Altbestände lockere. „Die Verbissgutachten müssen um den Faktor Licht erweitert werden“, erklärte Aiwanger. Zu wenig Licht im Wald sei schädlicher für die Pflanzen als der Verbiss durch Rehwild. „Ist das gegeben, braucht es kein Dreingerede mehr“, betonte Aiwanger.



Bei der Hegeschau im Waitzinger Keller in Miesbach zeigten Jäger ihre Trophäen und Geweihe. © Sabrina Winklmaier

Beherrschendes Thema in Aiwangers Rede war jedoch der Wolf. „Wo er schadet, muss der Wolf entfernt werden.“ Eine zu hohe Population des Wildtieres führe zwangsläufig irgendwann zur Räude, einer Krankheit, von der auch andere Wildtiere betroffen sind. „Jedes andere erkrankte Tier wird entnommen. Nur beim Wolf schauen wir zu, wie er elendig eingeht, weil man ihn nicht schießen darf. Da regieren sogenannte Experten, die keine Ahnung haben und nennen das dann Tierschutz“, kritisierte Aiwanger scharf und erhielt dafür tosenden Applaus von der Jägerschaft. Die Jagd ist immer noch ein gesellschaftliches Ereignis. Ein Stück Kultur und Brauchtum, was es zu erhalten gilt, laut stellvertretendem Ministerpräsident. „Wir müssen jetzt zusammenfinden. Denn wir brauchen Wald und Wild.“ sw