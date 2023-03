Helga Hehnle verabschiedet sich: VdK Miesbach unter neuer Führung

Von: Fridolin Thanner

Ehrungen beim VdK Miesbach: (v.l.) Vorsitzende Claudia Ringeisen-Stumpf, Christl Schimkat (30 Jahre), Brigitte Rottluff-Schröder (25 Jahre), Marianne Priller (20 Jahre) und Kreisvorsitzende Marianne Estner. © GB

Miesbach – Lange war es ziemlich ruhig um den VdK-Ortsverband Miesbach: Doch nun lebt er wieder auf. Vor Kurzem fand die Jahreshauptversammlung statt.

„Das Interesse war groß, es ging ja um den Fortbestand des Ortsverbandes“, berichtet die Kreisvorsitzende Marianne Estner. Knapp 40 Mitglieder begrüßte sie zu der Versammlung. Mit der Neuwahl der Vorstandschaft stand ein wichtiger Punkt auf der Tagesordnung. Die bisherige Vorsitzende, Helga Hehnle, konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr weitermachen. Sie stand seit 2001 an der Spitze des Ortsverbands, ihr dankte Estner genauso für das langjährige Engagement wie Monika Moritz, die seit 1984 in der Vorstandschaft aktiv ist. „Beide haben sich dankenswerterweise bereit erklärt, in der neuen Vorstandschaft mitzuwirken und beratend zur Seite zu stehen“, freut sich Estner.



Zur neuen Vorsitzenden haben die Mitglieder Claudia Ringeisen-Stumpf gewählt, Stellvertreterin ist Susanna Küppers, Hehnle dritte Vorsitzende. Die Vorstandschaft komplettieren Martina Gloggner (Schriftführerin), Günter Hacker und Monika Moritz (erster und zweiter Kassier) sowie die Beisitzer Elisabeth Berger, Inge Markreiter und Florian Seemüller.

„Eine Herzensangelegenheit“

Kreisvorsitzende Estner freut sich, dass es gelungen ist, eine Reihe Mitglieder zu finden, die bereit sind, sich zu engagieren. Wie sie erklärte, sind die 27 Ortsverbände im Kreisverband Bad Tölz-Wolfratshausen-Miesbach individuell aufgestellt. Dass sie gut betreut werden, ist ihr „eine Herzensangelegenheit“.



Estner findet, die Geselligkeit in den Ortsverbänden dürfe nicht zu kurz kommen. So sieht sie es auch als Aufgabe der neuen Vorstandschaft, für die Mitglieder Ausflüge, Zusammenkünfte, Weihnachtsfeiern und Vorträge zu organisieren.



Kreisgeschäftsführer Kristian Müller präsentierte gute Zahlen des Kreisverbands. Er liegt in der Mitgliederentwicklung in Oberbayern auf Rang fünf hinter München, Ingolstadt, Traunstein und Weilheim. Insgesamt zählt der Kreisverband 12.650 Mitglieder und unterstützte sie bei 5479 Beratungen. Es kam auch einiger finanzieller Nutzen heraus. Insgesamt 1.702.192,58 Euro hat der Kreisverband an Nachzahlungen bei Anträgen, Widersprüchen und Klagen erwirkt.



Für die Mitglieder möchte sich nun auch die neue Vorstandschaft einsetzen. „Alle sind motiviert und freuen sich auf die neue Aufgabe, den Ortsverband Miesbach in die Zukunft zu führen“, weiß Estner.



Sie hat im Rahmen der Versammlung auch Ehrungen langjähriger Mitglieder vorgenommen. So zeichnete Estner Christl Schimkatt für 30 Jahre, Brigitte Rottluff-Schröder für 25 Jahre und Marianne Priller für 20 Jahre mit Urkunden und Ehrennadeln aus.