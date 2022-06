Seit 2009 als Chest-Pain-Unit zertifiziert

Hilfe bei Herzinfarkt: Chest-Pain-Unit im Krankenhaus Agatharied zertifiziert

Von: Sandra Hefft

Chefarzt Günter Pilz freut sich über die erneute Zertifizierung der Chest-Pain-Unit. © GB

Hausham – Um bei einem Herzinfarkt rasch zu helfen, gibt es Chest-Pain-Units. Die im Krankenhaus Agatharied ist nun erneut zertifiziert.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in Deutschland die häufigste Todesursache. Die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie – Herz- und Kreislaufforschung (DGK) hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, durch zertifizierte Chest-Pain-Units (CPU) in ganz Deutschland einen einheitlich hohen Qualitätsstandard bei der Notfallbehandlung von Patienten mit Verdacht auf Herzinfarkt zu erreichen.

Diesen hohen Standard erfüllt zum wiederholten Male die Chest-Pain-Unit des Krankenhauses Agatharied. Diese wurde erneut zertifiziert. „Somit ist die hohe Qualität der CPU im Krankenhaus Agatharied seit bereits 14 Jahren durch die DGK bestätigt“, lässt das Krankenhaus verlauten.

Jede Sekunde zählt bei Herzinfarkt

Kommt es zu einem Herzinfarkt, ist höchste Eile geboten, denn der nicht mehr durchblutete Teil des Herzmuskels droht abzusterben. Mögliche Anzeichen für einen Herzinfarkt sind unter anderem starke Schmerzen in der Brust, die in den linken Arm, die Schulter, den Unterkiefer oder den Oberbauch ausstrahlen können. Von diesen charakteristischen Schmerzen hat die Chest-Pain-Unit, also die Brustschmerzeinheit, ihren Namen.

Zu den Voraussetzungen in einem Krankenhaus gehören nicht nur die Integration in eine Notaufnahmeeinheit, sondern auch mindestens vier Überwachungsplätze, eine Rund-um-die-Uhr-Verfügbarkeit, mindestens ein Herzkatheterlabor und eine enge Verzahnung mit dem Reanimations- und Notfallkonzept des Krankenhauses.

Exzellente Ausstattung in Agatharied

Im Rahmen eines Audits wurde der Chest-Pain-Unit des Krankenhauses Agatharied unter chef­ärztlicher Leitung von Günter Pilz und Markus Klos erneut bestätigt, alle Voraussetzungen zu erfüllen beziehungsweise sogar zu übertreffen, meldet das Krankenhaus.

„Die Klinik verfügt über eine gewachsene, sehr gute CPU-Struktur“, heißt es im Prüfbericht. „Es werden Einzelplätze mit exzellenter Ausstattung vorgehalten. Die Katheterlabore wurden im Verlauf der Zeit von einem auf zwei erweitert. Die Einheit sollte zeitnah rezertifiziert werden.“



Seit 2009 als Chest-Pain-Unit zertifiziert

Die Erstzertifizierung fand im Jahr 2009 statt. „In Bayern waren wir sogar die erste CPU, die diese Auszeichnung erhalten hat“, sagt Günter Pilz, Chefarzt der Kardiologie. Für die Patienten ist eine solche Einheit lebensrettend. „Dank einer optimal etablierten Zusammenarbeit zwischen präklinischem Rettungsdienst und dem Krankenhaus erfolgt eine direkte Befundübermittlung vom Rettungswagen in die Klinik per Telemetrie-EKG“, erklärt das Krankenhaus.

So kann das Team der Chest-Pain-Unit bereits vor Eintreffen des Patienten in der Klinik gezielte Vorbereitungen treffen und eine schnelle Patientenversorgung beim zeitkritischen Herznotfall sicherstellen. she