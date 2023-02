Hilfskonvoi von Miesbach ins Erdbebengebiet in der Türkei - Lastwagen gesucht

Von: Daniela Skodacek

Riesige Spendenbereitschaft: Volkan Avci und seine Helfer packen die Kisten nun in Lastwagen. Am Freitag startet der Hilfskonvoi ins Erdbebengebiet. © Thanner

Landkreis – Von Miesbach aus startet schon bald ein Hilfskonvoi ins Erdbebengebiet. Es werden weitere Lastwagen gesucht, um die vielen Spenden zu transportieren.

Nur wenige Stunden nach den schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien hat sich um die Unternehmer Volkan Avci aus Miesbach und Andreas Thaler aus Schliersee eine Hilfsaktion gebildet. Der Kfz-Meister und der Fahrschul-Inhaber baten um Spenden für einen Hilfstransport ins Krisengebiet und wurden gleich nach ihrem Aufruf auf Facebook von Hilfsgütern aus dem ganzen Landkreis, aus München und aus Augsburg überhäuft.

Der erste LKW samt Anhänger ist bereits voll mit Winterbekleidung, Decken, Windeln und Feuchttüchern sowie Babynahrung und Kinderkleidung, berichtet Volkan Avci. Darüber hinaus wurden etliche größere Gegenstände wie Matratzen, Zelte und palettenweise Lebensmittel gespendet, die noch nicht verladen werden konnten.

Momentan läuft die Anfrage an fünf bis sechs Spedition im ganzen Umland bis nach Augsburg und München, ob sie Lastwagen für einen Hilfskonvoi zur Verfügung stellen können. „Fahrer haben wir genug“ sagt Volker Avci, „wir wollen alle zusammen fahren, damit wir an der Grenze auch Druck machen können. Zusammen sind wir stark.“

Große Unterstützung bei den benötigten Reisedokumenten bekomme die Aktion auch bereits vom Türkischen Konsulat in München. Für die Hilfsmittel besteht momentan ein Aufnahmestopp bei den Annahmestellen in Miesbach und in Schliersee. Wichtiger seien jetzt die entsprechenden Transportmittel. Volkan Avci und Andreas Thaler möchten schon am kommenden Freitagfrüh ins Krisengebiet in der türkischen Provinz Hatay aufbrechen, mit hoffentlich mehreren Lastwagen.

Angebote an Volkan Avci gerne direkt unter der Telefonnummer 0170/1633080.