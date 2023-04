Start der IHK-Abschlussprüfungen für Azubis aus Betrieben im Landkreis Miesbach

Von: Sandra Hefft

Teilen

Für über 190 Azubis im Landkreis Miesbach wird es spannend: Die IHK-Abschlussprüfungen starten. (Symbolbild) © Armin Weigel

Miesbach – Für über 190 Azubis aus Ausbildungsbetrieben im Landkreis Miesbach beginnen am Dienstag die Abschlussprüfungen in ihren IHK-Berufen.

Am Dienstag ( 25. April) beginnt für viele Auszubildende im Landkreis Miesbach der Endspurt. Alexander Schmid, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Miesbach, wünscht den künftigen Fachkräften in den 203 Ausbildungsbetrieben in Industrie, Handel und Dienstleistungen viel Erfolg bei der Prüfung. „Eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung ist ein großer Meilenstein“, sagt Schmid. „Unsere Wirtschaft setzt auf ihren selbst ausgebildeten Fachkräftenachwuchs, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern und wettbewerbsfähig zu bleiben.“

Zuerst stehen am Dienstag (25. April) und Mittwoch (26. April) die schriftlichen Abschlussprüfungen für rund 160 Prüflinge in den kaufmännischen und verwandten Berufen auf dem Programm, darunter Kaufleute für Büromanagement, Hotelfachleute und Kaufleute für Groß- und Außenhandelsmanagement. Ab dem 9. Mai folgen die Prüfungen für 35 Absolventen in den technischen Berufen. Dazu gehören zukünftige Industriemechaniker, Mechatroniker und Elektroniker.

Prüfungen am BSZ in Miesbach

Die schriftlichen IHK-Abschlussprüfungen werden bundesweit gleichzeitig organisiert. Für die Azubis finden die Prüfungen in der Berufsschule Miesbach statt. Um den IHK-Berufsabschluss zu erreichen, müssen die Azubis neben dem schriftlichen Teil noch mündliche oder praktische Prüfungen im Juni und Juli meistern. „Rund 7300 ehrenamtliche Prüfer aus oberbayerischen Unternehmen sowie Lehrer aus den Berufsschulen sichern den Qualitätsanspruch und unterstützen die IHK bei den Prüfungen“, erklärt die IHK, die für rund 60 Prozent aller Ausbildungsverhältnisse steht.