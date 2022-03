IHK Miesbach: Mobilität, Wohnen und Work-Life-Balance als herausfordernde Themen

Von: Daniela Skodacek

Die Ergebnisse der IHK-Wahl 2021 liegen vor. © picture alliance/dpa | Marijan Murat (Symbolbild)

Landkreis – Der IHK-Regionalausschuss Miesbach widmet sich Mobilität, Wohnen und Work-Life-Balance. Aber es gibt noch andere herausfordernde Themen.

Die duale Ausbildung zu stärken und Fachkräfte im Landkreis Miesbach zu sichern, steht ganz oben auf der Agenda des neuen IHK-Regionalausschusses Miesbach. Unmittelbar damit verbunden sind die Themen Mobilität und bezahlbarer Wohnraum. Auch dazu hat das Gremium bereits einige Ideen entwickelt, die in den kommenden Monaten angegangen werden sollen oder bereits angelaufen sind.



Vor allem junge Auszubildende kommen oft nicht ohne Elterntaxi zu ihrem Arbeitsplatz. Zudem sei der Takt im öffentlichen Nahverkehr im Landkreis Miesbach häufig nicht mit der Schichtarbeit vieler Betriebe vereinbar. Anja Frank, Vorsitzendes des IHK-Regionalausschusses, berichtete kürzlich bei einem Gespräch, dass dazu eine Mitfahrerplattform geplant ist. Inzwischen wurde den Ausschussmitgliedern eine vielversprechende Applikation vorgestellt, die sich auf Unternehmen im Landkreis anpassen ließe, erklärte Frank.

Plattform für Angebote zum Mitfahren

Über die Plattform könnten Betriebe ihre Kfz-Flotte samt Infos zu Fahrrouten und Fotos von Mitarbeitern sowie ihren Fahrzeugen abbilden – und so transparente sowie für Azubis kostenlose Mitfahrgelegenheiten anbieten. Sogar die CO 2 -Bilanz zum jeweiligen Unternehmen könne die Plattform monatlich aufzeigen. Wenn dieses Angebot, das nun intensiv weiter verfolgt wird, gut funktioniert, könnten auch die Landkreise Rosenheim und Bad Tölz-Wolfratshausen einsteigen, die bereits Interesse bekundet hätten. „Je mehr, desto spannender“, sagte Frank.

Die bereits ausgebildeten Fachkräfte und die Betriebe im Landkreis selbst plagt meist noch ein ganz anderes Problem: bezahlbarer Wohnraum in Arbeitsplatznähe. Die Mitglieder des Regionalausschusses wollen deshalb eine Veranstaltung organisieren, bei der günstiger Wohnraum gegen Hilfe oder Arbeiten an Haus oder Wohnung angeboten werden – nach dem Motto „Work and Care“. Dazu gebe es aber noch rechtlichen Klärungsbedarf, vor allem bezüglich Musterverträgen.

Online-Angebot der IHK Auf der Internetseite der IHK für München und Oberbayern unter www.ihk-muenchen.de gibt es zahlreiche Infos zu Fördertöpfen, Ratgeberthemen und weitere Serviceangebote. Auch Coaches für den Generationswechsel werden von der IHK vermittelt.

Ein Riesenthema seien zudem brachliegende Gewerbeflächen oder auch leer stehende landwirtschaftliche Anwesen, die umgewidmet werden könnten. Dazu stellt sich Anja Frank einen Bürgermeisterstammtisch vor, um geeignete Objekte herauszufiltern. Jens Wucherpfennig, Leiter der IHK-Geschäftsstelle in Rosenheim, ergänzte, dass gerade im mittleren Segment der Fachkräftemangel auf fehlenden Wohnraum zurückgehe. Als Standortfaktor werde bezahlbarer Wohnraum daher immer wichtiger.



1,3 Millionen weniger Fachkräfte in Bayern

Neben dem bedeutenden Faktor Gehalt legen Arbeitnehmer heutzutage zunehmend Wert auf Work-Life-Balance, betonte IHK-Chefvolkswirt Robert Obermeier. Bis zum Jahr 2030 rechne die IHK mit 1,3 Millionen weniger Fachkräften in Bayern. Im Ringen um Talente seien daher Alleinstellungsmerkmale für Firmen bedeutsam, ebenso wie flexible Arbeitszeiten. Entsprechende Modelle gelängen dem Mittelstand meist leichter als Großbetrieben. Bei Jobverhandlungen müsse sich inzwischen nicht nur der Bewerber, sondern auch das einstellende Unternehmen verkaufen und zum Beispiel erklären, wie nachhaltig die Firma ist, erläuterte Jens Wucherpfennig.

Anja Frank berichtete auch von einem Kulturwandel in vielen Unternehmen. Vor allem bei einem Generationswechsel sei es vorteilhaft, alle Mitarbeiter mit ins Boot zu holen oder einen Coach zu engagieren, der diesen Wandel begleite. „Die heutige junge Generation hat eine andere Lebensmentalität als frühere Generationen“, sagte sie. Das sei auch eine gesellschaftliche Herausforderung. Dabei spiele der Klimawandel ebenso eine mächtige Rolle. sko